Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh: Hai người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Bắc Bình
Bắc Bình
15/12/2025 18:33 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa vận động 2 người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn; đồng thời phối hợp cùng biên phòng bắt giữ một người nước ngoài nghi vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 15.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã vận động 2 người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn. Theo đó, hai nghi phạm ra đầu thú là Bùi Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), bị truy nã về tội đánh bạc và Hồ Văn Đấu (22 tuổi, ngụ P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Tây Ninh: Hai người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú - Ảnh 1.

Từ trái qua: Hồ Văn Đấu và Bùi Văn Trung

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 10.1.2023, Bùi Văn Trung tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại nhà ông H.N (xã Long Vĩnh, H.Châu Thành; nay là xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh). Sòng bạc có khoảng 10 người tham gia, Trung làm cái, mỗi ván cược tối đa 5 triệu đồng. Khi lực lượng công an đến kiểm tra, Trung bỏ chạy, trốn khỏi địa phương. Sau khi biết bị truy nã và được cơ quan công an vận động, Trung đã ra đầu thú.

Cũng theo hồ sơ của công an, khoảng 16 giờ ngày 6.5.2024, trong lúc cự cãi tại một vựa phế liệu, Hồ Văn Đấu đánh bà Đ.T.C (48 tuổi, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) nhưng được can ngăn. Khoảng 5 phút sau, do bực tức, Đấu cầm dao quay lại chém bà C. gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia làm thuê. Sau thời gian được lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vận động, Đấu đã trở về địa phương đầu thú.

Cùng ngày 15.12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh) thông tin vừa phối hợp với lực lượng hải quan cùng Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang nghi phạm người nước ngoài có hành vi tàng trữ ma túy khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

- Ảnh 1.

Ông Pan Hsiang Jui (39 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

ẢNH: C.T.V

Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13.12, tại luồng nhập cảnh Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành lý của Pan Hsiang Jui (39 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm tàng trữ 80 gói thuốc lá điếu hiệu Mevius đã mở nắp. Bên trong mỗi điếu thuốc có sợi thuốc lá tẩm chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, trong hành lý của nghi phạm còn có một hộp nhựa, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Pan Hsiang Jui khai nhận mua ketamin tại Campuchia vào cuối năm 2024. Đến ngày 18.11.2025, Pan Hsiang Jui đã mua 81 gói thuốc lá hiệu Mevius, rút sợi thuốc ra ngoài, tẩm ketamin vào sợi thuốc rồi cho lại vào 80 gói thuốc lá và dán kín. Số ma túy còn lại được cất trong chai nhựa, tất cả cho vào vali mang theo khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) phát hiện và bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Tấn Thành, là nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong, sau đó làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia để bỏ trốn.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã đặc biệt truy nã đầu thú Tây Ninh bị truy nã đặc biệt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận