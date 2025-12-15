Tây Ninh: Hai người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Ngày 15.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã vận động 2 người bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn. Theo đó, hai nghi phạm ra đầu thú là Bùi Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), bị truy nã về tội đánh bạc và Hồ Văn Đấu (22 tuổi, ngụ P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Từ trái qua: Hồ Văn Đấu và Bùi Văn Trung ẢNH: CTV

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 10.1.2023, Bùi Văn Trung tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại nhà ông H.N (xã Long Vĩnh, H.Châu Thành; nay là xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh). Sòng bạc có khoảng 10 người tham gia, Trung làm cái, mỗi ván cược tối đa 5 triệu đồng. Khi lực lượng công an đến kiểm tra, Trung bỏ chạy, trốn khỏi địa phương. Sau khi biết bị truy nã và được cơ quan công an vận động, Trung đã ra đầu thú.

Cũng theo hồ sơ của công an, khoảng 16 giờ ngày 6.5.2024, trong lúc cự cãi tại một vựa phế liệu, Hồ Văn Đấu đánh bà Đ.T.C (48 tuổi, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) nhưng được can ngăn. Khoảng 5 phút sau, do bực tức, Đấu cầm dao quay lại chém bà C. gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia làm thuê. Sau thời gian được lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vận động, Đấu đã trở về địa phương đầu thú.

Cùng ngày 15.12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh) thông tin vừa phối hợp với lực lượng hải quan cùng Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang nghi phạm người nước ngoài có hành vi tàng trữ ma túy khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Ông Pan Hsiang Jui (39 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ẢNH: C.T.V

Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13.12, tại luồng nhập cảnh Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành lý của Pan Hsiang Jui (39 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm tàng trữ 80 gói thuốc lá điếu hiệu Mevius đã mở nắp. Bên trong mỗi điếu thuốc có sợi thuốc lá tẩm chất bột màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, trong hành lý của nghi phạm còn có một hộp nhựa, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Pan Hsiang Jui khai nhận mua ketamin tại Campuchia vào cuối năm 2024. Đến ngày 18.11.2025, Pan Hsiang Jui đã mua 81 gói thuốc lá hiệu Mevius, rút sợi thuốc ra ngoài, tẩm ketamin vào sợi thuốc rồi cho lại vào 80 gói thuốc lá và dán kín. Số ma túy còn lại được cất trong chai nhựa, tất cả cho vào vali mang theo khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.