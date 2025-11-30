Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Chiều tối 30.11, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một nghi phạm đang bị Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm vì liên quan đến vụ lái ô tô tông em gái tử vong.

Nghi phạm bị bắt tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây ẢNH: BĐBP

Khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo phối hợp từ Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh. Nội dung thông báo về một vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn xã Bến Cầu. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Tây Ninh). Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Bến Cầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 30.11, Thành chạy xe ô tô BS 70A-413.38 ngang nhà chị H. ở xã Bến Cầu. Khi thấy chị H. đang đứng ở sân cùng với chị S. (42 tuổi) và chị N. (44 tuổi, ở cùng địa phương), Thành đã điều khiển xe tông thẳng vào chị S. Hậu quả, chị S. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á và tử vong vào khoảng 11 giờ 50 cùng ngày. Chị S. là em ruột của Thành.

Nhận định nghi phạm có khả năng tìm cách vượt biên để tẩu thoát, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây lập tức triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu và nắm tình hình ngoại biên.

Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi nhận tin báo, lúc 12 giờ 40 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra hành khách làm thủ tục xuất cảnh, lực lượng biên phòng phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo. Tổ công tác ngay lập tức tiến hành bắt giữ người này.

Tại cơ quan chức năng, người này khai tên Nguyễn Tấn Thành (đúng với thông tin nhân thân được cung cấp).

Thành khai nhận trước đó đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn tại xã Bến Cầu, sau đó bỏ trốn. Tiếp đó, Thành sử dụng xe máy BS 70C1-403.83 di chuyển từ nhà đến Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm thủ tục xuất cảnh thì bị bắt.

Đến 15 giờ 30 ngày 30.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao nghi phạm Nguyễn Tấn Thành cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lái ô tô tông em gái tử vong.