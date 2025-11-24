Tìm tài xế xe tải rời khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người

Ngày 24.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người đàn ông đi xe máy tử vong, nghi do va chạm với xe tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, trên tuyến tránh Cai Lậy (thuộc P.Nhị Quý, Đồng Tháp), một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này được cho là đã xảy ra va chạm với một xe tải chưa rõ biển số và danh tính tài xế. Vụ tai nạn khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera khu vực để truy tìm chiếc xe tải liên quan.

Hiện vụ tai nạn khiến một người tử vong đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.