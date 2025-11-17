Đồng Tháp: Sạt lở làm kè sông Tiền 'hổng chân', hố sâu xuất hiện trên đường

Nhiều vụ sạt lở liên tiếp xảy ra khiến cho kè Thường Thới Tiền (xã Thường Phước, Đồng Tháp) bị hư hại nghiêm trọng, với tổng chiều dài gần 500 m.
Ngày 17.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, công trình khắc phục sạt lở kè chống xói lở bờ sông Tiền đang được triển khai với tổng chiều dài 730 m. Đoạn kè này sẽ tiếp nối từ điểm cuối của đoạn 370 m đã được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp (vào ngày ngày 18.10) đến khu vực bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (xã Thường Phước, Đồng Tháp).
Trước đó, từ tháng 8.2025 đến tháng 10.2025, kè chống xói lở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở. Những vụ sạt lở khiến cho gần 500 m bờ kè bị hư hại nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sông Tiền nuốt chửng.
Việc khắc phục điểm sạt lở nhằm kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, bảo vệ an toàn cho các công trình phòng, chống thiên tai, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đi lại của người dân trong khu vực.
Dự án được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Tháp, ngân sách T.Ư và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự kiến hoàn thành vào ngày 31.12.2026.
