Đồng Tháp: Sạt lở làm kè sông Tiền 'hổng chân', hố sâu xuất hiện trên đường

Ngày 17.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, công trình khắc phục sạt lở kè chống xói lở bờ sông Tiền đang được triển khai với tổng chiều dài 730 m. Đoạn kè này sẽ tiếp nối từ điểm cuối của đoạn 370 m đã được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp (vào ngày ngày 18.10) đến khu vực bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (xã Thường Phước, Đồng Tháp).

Trước đó, từ tháng 8.2025 đến tháng 10.2025, kè chống xói lở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở. Những vụ sạt lở khiến cho gần 500 m bờ kè bị hư hại nghiêm trọng, nhiều đoạn bị sông Tiền nuốt chửng.

Việc khắc phục điểm sạt lở nhằm kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, bảo vệ an toàn cho các công trình phòng, chống thiên tai, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đi lại của người dân trong khu vực.

Dự án được thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Tháp, ngân sách T.Ư và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự kiến hoàn thành vào ngày 31.12.2026.

Từ tháng 8.2025 đến tháng 10.2025, kè chống xói lở Thường Thới Tiền (xã Thường Phước) liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở khiến cho gần 500 m bờ kè bị hư hại nghiêm trọng ẢNH: THANH QUÂN

Chính quyền địa phương phải rào chắn để tránh người dân qua lại khu vực sạt lở, mất an toàn ẢNH: THANH QUÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay có nhiều vị trí bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm có dấu hiệu sẽ tiếp tục sạt lở ẢNH: THANH QUÂN

Tại các điểm sạt lở, bờ sông ăn sâu vào đất liền tạo thành những hố nước nguy hiểm ẢNH: THANH QUÂN

Vài vị trí sạt lở ăn sâu vào mặt đường khiến nhiều khối bê tông mặt đường đổ xuống sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Theo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân các vụ sạt lở do lũ thượng nguồn đổ về với vận tốc lớn, kết hợp lưu lượng tàu ghe qua lại dày đặc gây sóng áp sát bờ, cộng với nền đất yếu khiến công trình mất ổn định ẢNH: THANH QUÂN

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, công trình kè Thường Thới Tiền là một hạng mục thuộc Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng", có tổng chiều dài hơn 4 km, được chia làm 3 giai đoạn và hoàn thành vào năm 2019, với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng ẢNH: THANH QUÂN



