Trường ĐH Đồng Tháp sắp ra mắt sân bóng chất lượng cao phục vụ TNSV Việt Nam

Thanh Quân
Thanh Quân
08/11/2025 20:07 GMT+7

Để chuẩn bị cho vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 Cúp THACO, Trường ĐH Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Sẵn sàng cho TNSV Việt Nam 2026

Ngày 8.11, Trường ĐH Đồng Tháp vẫn đang khẩn trương chuẩn bị các hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2025, để kịp lễ khai mạc vòng loại TNSV Việt Nam lần IV - năm 2026, khu vực Tây Nam bộ (tháng 1.2026 tại sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay, Trường ĐH Đồng Tháp đã có sân cỏ nhân tạo kích thước 94 x 64 m, đúng tiêu chuẩn sân thi đấu mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định. Không gian sân thoáng đãng, hiện đại và chuyên nghiệp.

- Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên và Trường ĐH Đồng Tháp cùng bàn bạc, trao đổi về công tác chuẩn bị cho vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 Cúp THACO

ẢNH: THANH QUÂN

Ngoài ra, trường còn có các phòng chức năng phục vụ đầy đủ cho công tác tổ chức thi đấu: phòng VIP dành cho khách mời lễ khai mạc và bế mạc, phòng Ban tổ chức, phòng tác nghiệp cho báo chí... Trường có 2 phòng thay đồ tiêu chuẩn dành cho các đội bóng, cùng các phòng trọng tài, an ninh, y tế.

- Ảnh 2.

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp đạt chuẩn quy định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn đặc biệt là màn hình LED hơn 300 inch đặt chính giữa khu vực đối diện khán đài A. Màn hình có độ sáng cao, hiển thị sắc nét, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vừa dùng để cập nhật tỷ số, thời gian thi đấu, vừa có thể trình chiếu video, hình ảnh chất lượng cao, hứa hẹn sẽ tạo nên không gian sống động và hiện đại cho các trận cầu của vòng loại khu vực Tây Nam bộ.

- Ảnh 3.

Sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp có các phòng chức năng phục vụ đầy đủ cho công tác tổ chức thi đấu

ẢNH: THANH QUÂN

Tại buổi làm việc với đại diện Báo Thanh Niên (Ban tổ chức TNSV Việt Nam) vào chiều 7.11, thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chia sẻ: "Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải đấu tốt nhất có thể. Điều này thể hiện cho tinh thần thể thao của Trường ĐH Đồng Tháp và thông qua giải đấu hình ảnh đẹp của trường cũng được lan tỏa nhiều hơn".

- Ảnh 4.

Hệ thống đèn chiếu sáng được đầu tư rất tốt

ẢNH: THANH QUÂN

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho biết thêm, hiện tại, công tác chuẩn bị của trường đang diễn ra thuận lợi và khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2025.

- Ảnh 5.

Mặt sân cỏ nhân tạo của Trường ĐH Đồng Tháp theo đúng tiêu chuẩn do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quy định

ẢNH: THANH QUÂN

Cũng tại buổi làm việc, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực BTC TNSV Việt Nam, đã nhất trí với cách sắp xếp và chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải đấu do Trường ĐH Đồng Tháp thực hiện. Ngoài ra, nhà báo Hải Thành gửi lời cảm ơn và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho vòng loại khu vực Tây Nam bộ TNSV Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 Cúp THACO của Trường ĐH Đồng Tháp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
