'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết

Diện mạo mới tạo nên sự khởi sắc

Hai đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp và đội ĐH Cần Thơ đã gây sốc khi giành thắng lợi thuyết phục tại vòng loại giải nam sinh viên toàn quốc khu vực miền Nam vừa kết thúc chiều 26.10 tại sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp.

Niềm vui chiến thắng của đội Trường ĐH Đồng Tháp trước ĐH Cần Thơ ẢNH: KHẢ HÒA

Cả hai đối thủ đều có những thay đổi quan trọng về con người và lối chơi, giúp tìm lại sự gắn kết, hưng phấn và tạo nên nhiều sức bật.

Lãnh đội Trần Văn Điền (phải), HLV trưởng Joao Pedro (thứ 2 từ phải qua), HLV Nguyễn Văn Mộc (thứ tư từ phải qua) và BHL đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Thay đổi trước tiên chính là sự năng nổ, làm liệu pháp tâm lý và đọc trận đấu tốt từ Ban huấn luyện. Đội Trường ĐH Đồng Tháp có sự bổ sung chất lượng khi bên cạnh HLV Joao Pedro (đang học bằng A AFC) là bộ đôi cựu tuyển thủ Đồng Tháp Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu. Kinh nghiệm cùng "chất quái" khi còn làm cầu thủ đá V-League giúp 2 nhà cầm quân này tạo nên sự đan kết chặt chẽ, truyền lửa một cách mạnh mẽ, giúp diện mạo và lối đá của đội chủ nhà trở nên tự tin và sung sức hơn.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh đó là sự cân bằng, ổn định giữa các tuyến khi có lực lượng năm thứ nhất bổ sung phù hợp tạo nên đội hình dày, có sự chững chạc và trưởng thành từ giải Cúp ĐH Đồng Tháp hồi tháng 7. Nhờ vậy mà đội Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu bằng khát khao và cống hiến rực lửa. Thành tích toàn thắng trước Trường ĐH Trà Vinh 3-0, ĐH Cần Thơ 2-1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2-0 và thắng chung kết khi gặp lại ĐH Cần Thơ đã nói lên sự tiến bộ rất rõ rệt.

HLV trưởng Phan Việt Thái (trái) và BHL đội ĐH Cần Thơ ẢNH: KHẢ HÒA

Còn đội ĐH Cần Thơ có bước ngoặt quan trọng ở vị trí HLV khi ông Phan Việt Thái thay ông Châu Đức Thành. Nhà cầm quân mới trẻ và năng động hơn, sâu sát và rất chịu khó đứng hô hào chỉ đạo, động viên cầu thủ trên sân một cách tích cực. Cách sắp xếp đội hình và bố trí những con người phù hợp của HLV Việt Thái đã giúp lối đá đội ĐH Cần Thơ mang đến sự khác biệt rất lớn so với cách chơi trước đây. Nhờ vậy mà đội ĐH Cần Thơ đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem khi xuất sắc vượt qua đội Trường ĐH Trà Vinh trong thế dẫn trước 3-1 hay thắng Trường ĐH Cửu Long 2-0 ở bán kết.

Tiền đạo Dương Gia Phát (9), cầu thủ chơi nổi bật của đội ĐH Cần Thơ đi bóng trước Trịnh Quang Huy (16) và Lê Quốc Anh (14) của đội Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA





Huỳnh Ngọc Luân (7, bật cao), người từng sút hỏng phạt đền để vuột ngôi vô địch 3 tháng trước ở giải Cúp ĐH Đồng Tháp đã "đoái công chuộc tội" ghi cú đúp giúp đội nhà thắng ĐH Cần Thơ 2-0 giành hạng nhất ẢNH: KHẢ HÒa

Một trật tự mới được hình thành, không chỉ giúp 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ thẳng tiến Hà Nội dự vòng chung kết giải sinh viên toàn quốc vào giữa tháng 11 tới mà chính là tiền đề quan trọng, tạo động lực để 3 tháng nữa khi vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam diễn ra tại sân Trường ĐH Đồng Tháp. Tất cả các đội khu vực Tây Nam bộ hứa hẹn sẽ mang đến sự cạnh tranh khốc liệt, tạo nên nhiều đổi thay và biết đâu sẽ có những diện mạo và khí thế mới, lôi cuốn hơn.

Một số hình ảnh trận chung kết Trường ĐH Đồng Tháp thắng ĐH Cần Thơ 2-0 và trao giải:

Nụ cười rạng rỡ của cổ động viên trên sân Trường ĐH Đồng Tháp ẢNH: KHẢ HÒA

Trao giải đồng hạng ba cho đội Trường ĐH Cửu Long ẢNH: KHẢ HÒA

Trao giải cho đội đồng hạng ba Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ẢNH: KHẢ HÒA

Nhà báo Trần Thanh Trang (hàng đứng thứ 3 từ trái), Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Tây Nam bộ, cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Huỳnh Quốc Cường (hàng đứng thứ tư từ phải) cùng Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp trao giải nhất cho đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp

Trao giải nhì cho đội ĐH Cần Thơ ẢNH: KHẢ HÒA

Khán giả rất đông xem trận chung kết ẢNH: KHẢ HÒA