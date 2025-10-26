Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết

Quang Tuyến
Quang Tuyến
26/10/2025 19:46 GMT+7

Hai đội bóng từng dừng bước sớm ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2025 diễn ra 9 tháng trước là Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ đã 'lột xác' ngoạn mục, để lọt vào vòng chung kết giải sinh viên toàn quốc 2025.

Diện mạo mới tạo nên sự khởi sắc

Hai đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp và đội ĐH Cần Thơ đã gây sốc khi giành thắng lợi thuyết phục tại vòng loại giải nam sinh viên toàn quốc khu vực miền Nam vừa kết thúc chiều 26.10 tại sân bóng Trường ĐH Đồng Tháp.

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của đội Trường ĐH Đồng Tháp trước ĐH Cần Thơ

ẢNH: KHẢ HÒA

Cả hai đối thủ đều có những thay đổi quan trọng về con người và lối chơi, giúp tìm lại sự gắn kết, hưng phấn và tạo nên nhiều sức bật.

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 2.

Lãnh đội Trần Văn Điền (phải), HLV trưởng Joao Pedro (thứ 2 từ phải qua), HLV Nguyễn Văn Mộc (thứ tư từ phải qua) và BHL đội Trường ĐH Đồng Tháp

ẢNH: KHẢ HÒA

Thay đổi trước tiên chính là sự năng nổ, làm liệu pháp tâm lý và đọc trận đấu tốt từ Ban huấn luyện. Đội Trường ĐH Đồng Tháp có sự bổ sung chất lượng khi bên cạnh HLV Joao Pedro (đang học bằng A AFC) là bộ đôi cựu tuyển thủ Đồng Tháp Nguyễn Văn Mộc và Nguyễn Văn Hậu. Kinh nghiệm cùng "chất quái" khi còn làm cầu thủ đá V-League giúp 2 nhà cầm quân này tạo nên sự đan kết chặt chẽ, truyền lửa một cách mạnh mẽ, giúp diện mạo và lối đá của đội chủ nhà trở nên tự tin và sung sức hơn.

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 3.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ

ẢNH: KHẢ HÒA

Bên cạnh đó là sự cân bằng, ổn định giữa các tuyến khi có lực lượng năm thứ nhất bổ sung phù hợp tạo nên đội hình dày, có sự chững chạc và trưởng thành từ giải Cúp ĐH Đồng Tháp hồi tháng 7. Nhờ vậy mà đội Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu bằng khát khao và cống hiến rực lửa. Thành tích toàn thắng trước Trường ĐH Trà Vinh 3-0, ĐH Cần Thơ 2-1, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2-0 và thắng chung kết khi gặp lại ĐH Cần Thơ đã nói lên sự tiến bộ rất rõ rệt.

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 4.

HLV trưởng Phan Việt Thái (trái) và BHL đội ĐH Cần Thơ

ẢNH: KHẢ HÒA

Còn đội ĐH Cần Thơ có bước ngoặt quan trọng ở vị trí HLV khi ông Phan Việt Thái thay ông Châu Đức Thành. Nhà cầm quân mới trẻ và năng động hơn, sâu sát và rất chịu khó đứng hô hào chỉ đạo, động viên cầu thủ trên sân một cách tích cực. Cách sắp xếp đội hình và bố trí những con người phù hợp của HLV Việt Thái đã giúp lối đá đội ĐH Cần Thơ mang đến sự khác biệt rất lớn so với cách chơi trước đây. Nhờ vậy mà đội ĐH Cần Thơ đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem khi xuất sắc vượt qua đội Trường ĐH Trà Vinh trong thế dẫn trước 3-1 hay thắng Trường ĐH Cửu Long 2-0 ở bán kết.

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 5.

Tiền đạo Dương Gia Phát (9), cầu thủ chơi nổi bật của đội ĐH Cần Thơ đi bóng trước Trịnh Quang Huy (16) và Lê Quốc Anh (14) của đội Trường ĐH Đồng Tháp

ẢNH: KHẢ HÒA


'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 6.

Huỳnh Ngọc Luân (7, bật cao), người từng sút hỏng phạt đền để vuột ngôi vô địch 3 tháng trước ở giải Cúp ĐH Đồng Tháp đã "đoái công chuộc tội" ghi cú đúp giúp đội nhà thắng ĐH Cần Thơ 2-0 giành hạng nhất

ẢNH: KHẢ HÒa

Một trật tự mới được hình thành, không chỉ giúp 2 đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ thẳng tiến Hà Nội dự vòng chung kết giải sinh viên toàn quốc vào giữa tháng 11 tới mà chính là tiền đề quan trọng, tạo động lực để 3 tháng nữa khi vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam diễn ra tại sân Trường ĐH Đồng Tháp. Tất cả các đội khu vực Tây Nam bộ hứa hẹn sẽ mang đến sự cạnh tranh khốc liệt, tạo nên nhiều đổi thay và biết đâu sẽ có những diện mạo và khí thế mới, lôi cuốn hơn.

Một số hình ảnh trận chung kết Trường ĐH Đồng Tháp thắng ĐH Cần Thơ 2-0 và trao giải:

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 7.

Nụ cười rạng rỡ của cổ động viên trên sân Trường ĐH Đồng Tháp

ẢNH: KHẢ HÒA

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 8.

Trao giải đồng hạng ba cho đội Trường ĐH Cửu Long

ẢNH: KHẢ HÒA

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 9.

Trao giải cho đội đồng hạng ba Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

ẢNH: KHẢ HÒA

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 10.

Nhà báo Trần Thanh Trang (hàng đứng thứ 3 từ trái), Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Tây Nam bộ, cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Huỳnh Quốc Cường (hàng đứng thứ tư từ phải) cùng Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp trao giải nhất cho đội bóng Trường ĐH Đồng Tháp

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 11.

Trao giải nhì cho đội ĐH Cần Thơ

ẢNH: KHẢ HÒA

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 12.

Khán giả rất đông xem trận chung kết

ẢNH: KHẢ HÒA

'Lột xác' ngoạn mục, đội Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ vào vòng chung kết- Ảnh 13.

Hiệu trưởng Hồ Văn Thống, Trưởng BTC vòng loại khu vực miền Nam bảng Đồng Tháp trao Cúp vô địch vòng loại khu vực bảng cho đội Trường ĐH Đồng Tháp

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Tin liên quan

Đông Nam Á có giải đấu mới toanh, Chủ tịch FIFA tuyên bố gì khi đến Malaysia?

Đông Nam Á có giải đấu mới toanh, Chủ tịch FIFA tuyên bố gì khi đến Malaysia?

Trong chuyến công tác đến Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cho biết, Đông Nam Á sẽ có giải đấu mới toanh mang tên FIFA ASEAN Cup.

Thể hình cao to giúp U.23 Việt Nam ‘thống trị’ SEA Games?

U.23 Việt Nam tiến gần đến một năm hoàn hảo

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận