Diễn biến mới vụ xe sang Maybach S600 gây tai nạn tại Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/11/2025 11:01 GMT+7

Một người đã tử vong tại chỗ trong vụ xe Mercedes Maybach S600 chạy tốc độ cao đâm mạnh vào xe khách đang đỗ ven đường tại khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh) rạng sáng 20.11.

Ngày 21.11, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, một nạn nhân đã tử vong trong vụ xe sang Mercedes Maybach S600 gây tai nạn trên đường Hậu Cần P.Bãi Cháy.

Diễn biến mới vụ xe sang Maybach S600 gây tai nạn tại Quảng Ninh- Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe Mercedes Maybach S600 hư hỏng nặng, người ngồi phía sau tử vong

ẢNH: N.H

Đại diện Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, rạng sáng 20.11, sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã điều xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ các nạn nhân. 

Tại đây, lực lượng cấp cứu ghi nhận một người đã tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, vào thời điểm lực lượng y tế đến nơi, tài xế xe Mercedes Maybach S600 không có mặt ở hiện trường.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ 10 ngày 20.11 tại đường Bãi Cháy, P.Bãi Cháy (khu Hậu Cần, phía trước khách sạn Thái Hà số 196 đường Bãi Cháy). 

Thời điểm trên, xe Mercedes Maybach S600 do anh T.T.H (25 tuổi) điều khiển, di chuyển hướng từ cầu Bãi Cháy về khu Cái Dăm, trên xe chở theo một người đàn ông tên Tuấn (33 tuổi) ngồi phía sau.

Diễn biến mới vụ xe sang Maybach S600 gây tai nạn tại Quảng Ninh- Ảnh 2.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra vụ tai nạn

ẢNH: N.H

Khi chạy với tốc độ cao đến khúc cua khu Hậu Cần, chiếc Mercedes Maybach S600 mất lái, húc mạnh vào đầu xe khách đang đỗ ven đường. 

Vụ va chạm khiến xe khách rung lắc mạnh, còn chiếc Maybach S600 xoay nhiều vòng và văng ra xa. Người dân sống gần khu vực đã lập tức chạy tới hỗ trợ nạn nhân và báo cơ quan chức năng.

Khi lực lượng y tế của Bệnh viện Bãi Cháy đến hiện trường thì người ngồi phía sau là anh Tuấn đã tử vong.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an P.Bãi Cháy phối hợp với CSGT Công an tỉnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, kiểm tra tình trạng thiệt hại và trích xuất camera khu vực. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân; trong đó có kiểm tra yếu tố tốc độ, nồng độ cồn và các dữ liệu giám sát hành trình của xe Mercedes Maybach S600.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định tốc độ, đặc biệt tại các đoạn đường cong khu vực Bãi Cháy, nơi đã từng xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

