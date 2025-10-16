Đại tá Vũ Thanh Tùng phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh

Chiều 16.10, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.



Thiếu tướng Trần Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ ẢNH: N.H

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an giao đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng thiếu tướng Trần Văn Phúc nhận nhiệm vụ công tác mới và ghi nhận những đóng góp của ông Phúc trong thời gian công tác tại địa phương. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ tin tưởng thiếu tướng Phúc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường trên cương vị mới.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị đại tá Vũ Thanh Tùng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Tại lễ công bố, thiếu tướng Trần Văn Phúc bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới và khẳng định sẽ nỗ lực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.