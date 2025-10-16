Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại tá Vũ Thanh Tùng phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/10/2025 21:38 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giao đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phụ trách Công an tỉnh, thay thiếu tướng Trần Văn Phúc nhận nhiệm vụ mới tại T.Ư.

Chiều 16.10, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Vũ Thanh Tùng phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh- Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: N.H

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an giao đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Vũ Thanh Tùng phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh- Ảnh 2.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng thiếu tướng Trần Văn Phúc nhận nhiệm vụ công tác mới và ghi nhận những đóng góp của ông Phúc trong thời gian công tác tại địa phương. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ tin tưởng thiếu tướng Phúc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường trên cương vị mới.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị đại tá Vũ Thanh Tùng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Tại lễ công bố, thiếu tướng Trần Văn Phúc bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới và khẳng định sẽ nỗ lực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tin liên quan

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc vừa được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Khám phá thêm chủ đề

Ban Chấp hành Trung ương Công an tỉnh Quảng Ninh Bộ Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận