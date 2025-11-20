Xe sang Maybach S600 nát bét sau cú tông vào xe khách đỗ ven đường

Sáng 20.11, Công an P.Bãi Cháy (Quảng Ninh) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến một xe Mercedes Maybach S600. Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ 11, trên đường Hậu Cần, thuộc P.Bãi Cháy, được camera an ninh nhà dân ghi lại toàn bộ.

Xe sang Maybach hư hỏng nặng sau vụ tai nạn ẢNH: N.H

Theo hình ảnh từ camera, chiếc xe Mercedes Maybach (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chạy với tốc độ cao khi vào khúc cua, sau đó mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông mạnh vào đầu xe khách đang đỗ ven đường. Cú va chạm khiến xe khách rung lắc mạnh, còn chiếc Maybach xoay nhiều vòng trước khi văng ra khoảng vài mét. Tài xế được phát hiện bất tỉnh trong cabin.

CLIP xế sang Maybach S600 gây tai nạn kinh hoàng

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an P.Bãi Cháy đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa tài xế đi cấp cứu và giữ nguyên vị trí của 2 phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Đạo (47 tuổi), chủ cửa hàng tạp hóa gần hiện trường, thuật lại: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động cực lớn. Chạy ra thì thấy xảy ra tai nạn giao thông. Người dân quanh khu vực ai cũng hốt hoảng".

Chiếc Maybach S600 bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn ẢNH: N.H

Một tài xế xe ôm công nghệ cũng chứng kiến vụ việc kể thêm: "Tài xế Maybach hình như mất lái khi vào cua. Đường này ban đêm vắng nhưng có nhiều xe đỗ bên đường, nên chỉ cần chạy nhanh một chút là nguy hiểm ngay".

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục trích xuất camera khu vực, đo nồng độ cồn và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của xe để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.