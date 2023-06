Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức Trưởng Công an P.Bãi Cháy

Ngày 6.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định cách chức Trưởng Công an P.Bãi Cháy (TP.Hạ Long) đối với trung tá Nguyễn Thành Nam.

Trung tá Nguyễn Thành Nam bị cách chức Trưởng Công an P.Bãi Cháy N.K

Trước đó, vào ngày 22.5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long thi hành kỷ luật trung tá Nguyễn Thành Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo trung tá tự xưng: "Tao là Trưởng Công an phường Bãi Cháy"

Vào ngày 17.5, trung tá Nguyễn Thành Nam đã có hành vi điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông.

Không những vậy, sau khi va chạm giao thông, trung tá Nguyễn Thành Nam còn có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng.

Trung tá Nguyễn Thành Nam đã có hành vi điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông; có hành vi ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng CHỤP MÀN HÌNH

Theo Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long, những hành vi trên của trung tá Nguyễn Thành Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, đơn vị nơi mình sinh hoạt và công tác; làm xấu hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân và làm mất uy tín của cá nhân mình.

Theo thiếu tướng Đinh Văn Nơi, quyết định cách chức Trưởng Công an P.Bãi Cháy đối với trung tá Nguyễn Thành Nam là phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo với toàn lực lượng về vi phạm của trung tá Nguyễn Thanh Nam để các cán bộ, chiến sĩ rút kinh nghiệm.