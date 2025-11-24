Tai nạn giao thông: Sai một giây, mất một đời

Dù số vụ tai nạn giao thông (TNGT) và thương vong đều giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng bình quân mỗi ngày vẫn có 50 vụ, 28 người tử vong và 34 người bị thương vì những giây phút bất cẩn trên đường. Những con số lạnh lùng ấy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo: chỉ một giây lơ là sau tay lái cũng đủ đánh đổi cả một cuộc đời.

Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được, di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức người thân, bạn bè của người bị nạn.

Buổi tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại TP.HCM ngày 22.11 ẢNH: DIỆU MI

N ỖI ĐAU KHÔNG THỂ BÙ ĐẮP

Trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT tại TP.HCM mới đây, anh Nguyễn Thái Sơn (ở xã An Long, TP.HCM) nghẹn ngào cho biết ngày 20.9 vừa qua, do hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia của một người tham gia giao thông, vợ và 2 con của anh đã ra đi mãi mãi. "Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi mất cả gia đình nhỏ đang yên vui, hạnh phúc. Hai con tôi còn quá nhỏ, một bé sinh năm 2019, một bé sinh năm 2023. Các con lẽ ra được cắp sách đến trường, lớn lên trong vòng tay yêu thương…, nhưng tất cả đã dừng lại mãi mãi", anh Sơn nghẹn giọng.

Anh cho biết nỗi đau TNGT không chỉ của riêng gia đình mình, mà còn của hàng ngàn gia đình khác trên khắp cả nước khi người thân như cha mẹ, vợ chồng, con nhỏ hay người trụ cột có thể ra đi chỉ trong một khoảnh khắc. "Nếu tai nạn không xảy ra, có lẽ chúng tôi vẫn được sum vầy trong những buổi sớm mai… Giờ chỉ còn lại nỗi xót xa khắc sâu trong lòng mỗi ngày", anh Sơn bật khóc.

CSGT hướng dẫn tài xế xe buýt lắp gương cầu lồi để quan sát điểm mù ẢNH: PC08

Thay mặt gia đình những nạn nhân tử vong do TNGT, anh Sơn tha thiết mong mọi người khi tham gia giao thông hãy vì cuộc sống, vì tương lai của chính mình và những người xung quanh. Hãy tuân thủ luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT), đi lại an toàn để phòng ngừa, để không ai phải trải qua những bi kịch đau đớn, để cuộc sống luôn bình yên và hạnh phúc.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Phó trưởng ban ATGT TP.HCM, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2025 (tính cộng dồn cả số liệu của tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), toàn TP.HCM ghi nhận 1.926 vụ TNGT, làm 961 người tử vong và 1.121 người bị thương. Tỷ lệ tử vong trên tổng số vụ TNGT lên đến 49,8%. Đây cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cấp chính quyền TP.

Theo ông Võ Khánh Hưng, nỗi đau mất người thân do TNGT không chỉ trong một khoảnh khắc mà còn day dứt kéo dài, thậm chí đeo bám suốt đời. Nhiều nạn nhân ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, hoặc gánh chịu thương tật nặng nề, để lại những mảnh đời thương tâm, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn như "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân TNGT" là vô cùng cần thiết.

Phó trưởng ban ATGT TP.HCM cho rằng ngày tưởng niệm là dịp để mỗi người tự nhắc mình và nhắc những người thân yêu về giá trị của sự sống. Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm phải tuân thủ pháp luật, biết nhường nhịn và hỗ trợ nhau trên mỗi cung đường. Những nỗi đau từ TNGT không chỉ xuất phát từ sự bất cẩn mà còn từ những lỗi vi phạm rất phổ biến trên đường phố hằng ngày.

Nhiều vụ TNGT có nguyên nhân do xe máy đi vào điểm mù của xe lớn ẢNH: PC08

N HỮNG LỖI CHẾT NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Trong 11 tháng, tại TP.HCM xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 20.9, tại giao lộ ngã ba ĐH507 - Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành (H.Phú Giáo, Bình Dương cũ), tài xế lái ô tô vi phạm nồng độ cồn đã điều khiển phương tiện va chạm với xe máy của chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, vợ anh Nguyễn Thái Sơn) chở theo 2 con trai 6 và 12 tuổi. Hậu quả khiến 3 mẹ con chị V. tử vong, nam tài xế bị thương nặng.

Mới đây, ngày 8.11, 3 người trong gia đình chạy xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai cũng bị va quẹt với xe container tại vòng xoay P.Tân Đông Hiệp. Cú va quẹt làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị xe container tông cả 3 tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô đầu kéo không chú ý quan sát khi rẽ phải.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và thống kê, phân tích các vụ TNGT trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết các lỗi vi phạm chủ yếu được xác định là nguyên nhân trực tiếp, gây ra hậu quả nghiêm trọng bao gồm: vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định.

Cạnh đó, các hành vi như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, lưu thông ngược chiều, đi vào đường cấm, vi phạm quy định về tránh, vượt, không chú ý quan sát cũng là các nguyên nhân chính dẫn đến TNGT hiện nay.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (C08) Bộ Công an, cho biết lực lượng CSGT đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm TNGT bền vững. Đây là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho người dân. "Để làm được điều đó, ý thức tham gia giao thông cần phải có sự thay đổi. Cần xác định con người là yếu tố quan trọng nhất, là chủ thể để xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông", Cục trưởng C08 phân tích. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định mục tiêu không phải là xử lý, mà nhằm tạo tư duy cho người dân chấp hành để bảo vệ chính mình.

Những bông cúc trắng tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT ẢNH: DIỆU MI

Ý THỨC GIAO THÔNG CHƯA ĐƯỢC CẢI THIỆN

Ban ATGT TP.HCM đánh giá số vụ TNGT phản ánh tình trạng ý thức của người tham gia giao thông chưa được cải thiện nhiều cùng với áp lực hạ tầng đô thị. "Ở nhiều nơi, đường phố, làn đường chưa được thiết kế an toàn hoàn chỉnh; kiểm soát và xử phạt mới nâng cao nhưng vẫn chưa đủ răn đe; phương tiện đa dạng và hỗn hợp; áp lực giao thông cao - thói quen lái xe ẩu; tâm lý còn chủ quan khi tham gia giao thông là những nguyên nhân gây TNGT", đại diện Ban ATGT nhận xét.

Số liệu trong một cuộc khảo sát người dân thuộc nhiều nhóm ngành nghề, độ tuổi do Ban ATGT TP.HCM công bố cho kết quả: 71,8% số người được hỏi trả lời lý do vi phạm là "không nhìn thấy CSGT"; 55% trả lời lý do là "làm theo người khác"; 56,8% trả lời do nghĩ "chạy trên đường sẽ né được CSGT".

Phó trưởng ban ATGT TP.HCM Võ Khánh Hưng chia sẻ: "Các lý do chính dẫn đến vi phạm đều thuộc về ý thức của người tham gia giao thông. Đó là một thực tế đáng quan tâm đặc biệt về văn hóa giao thông, nhất là đối với thói quen không thấy CSGT là cứ chạy và tâm lý làm theo người khác".

Vậy lái xe vào điểm mù, chạy quá tốc độ hay vi phạm nồng độ cồn, đâu là nguyên nhân cướp đi nhiều sinh mạng nhất?... (còn tiếp)