Thời sự

Xe container lật đè ô tô làm 5 người bị thương

Lâm Viên
19/11/2025 18:36 GMT+7

Xe container lật nghiêng đè bẹp ô tô con trên QL28, xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) làm 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông xe container lật xảy ra lúc 16 giờ ngày 19.11 trên QL28 đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng). Thời điểm đó, xe container (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL28 theo hướng từ xã Quảng Khê về xã Bảo Lâm 5. Khi đến khu vực trên, xe container va chạm với ô tô con loại 5 chỗ chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ xe container lật đè bẹp ô tô con

Sau va chạm, xe container lật nghiêng đè trúng ô tô 5 chỗ làm xe bị bẹp rúm. Lúc tai nạn xảy ra, trên xe container chỉ có tài xế, xe ô tô con có 4 người.

Tai nạn khiến 5 người trên hai xe bị thương, trong đó 3 người ngồi trên ô tô con bị thương nặng được chuyển đến Trung tâm y tế khu vực Bảo Lâm (Lâm Đồng) cấp cứu. Tài xế container và một người khác chỉ bị xây xát nhẹ.

Lực lượng CSGT, công an và dân quân xã Bảo Lâm 5 có mặt tại hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ

Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, công an và lực lượng dân quân xã Bảo Lâm 5 đã đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, phân luồng giao thông.

