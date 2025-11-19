Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cây cổ thụ ngã ở đèo Mimosa đè trúng ô tô

Lâm Viên
Lâm Viên
19/11/2025 17:57 GMT+7

Một cây cổ thụ bất ngờ bật gốc ngã ở đèo Mimosa trên QL20 giữa lúc nhiều xe đang lưu thông. Một ô tô bị đè trúng nhưng rất may không bị thiệt hại về người.

Chiều 19.11, khi trời đang mưa lớn, một cây cổ thụ bất ngờ bật gốc ngã xuống đèo Mimosa trên QL20, giữa lúc nhiều xe đang lưu thông. Một ô tô màu trắng bị cây đè nhưng rất may không bị thiệt hại về người.

Cây cổ thụ ngã trên đèo Mimosa, ô tô may mắn thoát nạn - Ảnh 1.

Cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đèo Mimosa

ẢNH: L.V

Lãnh đạo UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, thời điểm cây bật gốc khoảng 16 giờ, trước cổng một điểm du lịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã đến hiện trường để phân luồng giao thông. Chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương cưa cây, giải tỏa ách tắc cục bộ trên đèo Mimosa.

Cây cổ thụ ngã trên đèo Mimosa, ô tô may mắn thoát nạn - Ảnh 2.

Cây ngã đè ô tô trên đèo Mimosa

ẢNH: L.V

Đến 17 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại trên đèo Mimosa. Tuy nhiên, sau vụ cây cổ thụ bật gốc, phía trên cao vài căn nhà có nguy cơ sạt lở vì nằm sát mép bờ taluy.

Cây cổ thụ ngã trên đèo Mimosa, ô tô may mắn thoát nạn - Ảnh 3.

Vài căn nhà trên cao ở đèo Mimosa có nguy cơ sạt lở vì nằm sát mép bờ taluy

ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.11, trên đèo Mimosa, đoạn Km223+240 đến Km234 QL20, xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 20 m, sâu từ 1 - 2 m, uy hiếp an toàn giao thông.

Cây cổ thụ ngã trên đèo Mimosa, ô tô may mắn thoát nạn - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa

ẢNH: L.V

Chiều tối cùng ngày (18.11), Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa. Trong đêm 18.11, cơ quan chức năng đã đưa phương tiên, vật liệu đến gia cố, khắc phục điểm sạt lở để bảo đảm an toàn giao thông.

Tin liên quan

Khẩn cấp gia cố điểm sạt lở đèo Mimosa trên đường lên Đà Lạt

Khẩn cấp gia cố điểm sạt lở đèo Mimosa trên đường lên Đà Lạt

Suốt đêm 18 rạng sáng 19.11, các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng huy động máy móc khẩn cấp gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa, QL20 (P.Xuân Hương - Đà Lạt).

Khám phá thêm chủ đề

Đèo Mimosa Sở Xây dựng Lâm Đồng Sạt lở cây ngã Cây cổ thụ ngã trên đèo Mimosa Ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận