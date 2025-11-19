Cây cổ thụ ngã ở đèo Mimosa đè trúng ô tô

Chiều 19.11, khi trời đang mưa lớn, một cây cổ thụ bất ngờ bật gốc ngã xuống đèo Mimosa trên QL20, giữa lúc nhiều xe đang lưu thông. Một ô tô màu trắng bị cây đè nhưng rất may không bị thiệt hại về người.

Cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đèo Mimosa ẢNH: L.V

Lãnh đạo UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, thời điểm cây bật gốc khoảng 16 giờ, trước cổng một điểm du lịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đã đến hiện trường để phân luồng giao thông. Chính quyền địa phương và lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương cưa cây, giải tỏa ách tắc cục bộ trên đèo Mimosa.

Cây ngã đè ô tô trên đèo Mimosa ẢNH: L.V

Đến 17 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại trên đèo Mimosa. Tuy nhiên, sau vụ cây cổ thụ bật gốc, phía trên cao vài căn nhà có nguy cơ sạt lở vì nằm sát mép bờ taluy.

Vài căn nhà trên cao ở đèo Mimosa có nguy cơ sạt lở vì nằm sát mép bờ taluy ẢNH: L.V

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.11, trên đèo Mimosa, đoạn Km223+240 đến Km234 QL20, xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 20 m, sâu từ 1 - 2 m, uy hiếp an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa ẢNH: L.V

Chiều tối cùng ngày (18.11), Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo cấm xe tải trên 15 tấn lưu thông qua đèo Mimosa. Trong đêm 18.11, cơ quan chức năng đã đưa phương tiên, vật liệu đến gia cố, khắc phục điểm sạt lở để bảo đảm an toàn giao thông.