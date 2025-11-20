Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cấp cứu giữ lại cẳng chân cho cháu bé ở Gia Lai bị tai nạn giao thông

Trần Hiếu
Trần Hiếu
20/11/2025 17:43 GMT+7

Cháu L.Đ.T.A (8 tuổi), trú tại P.Hội Phú (Gia Lai) bị tai nạn giao thông đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu kịp thời để giữ lại cẳng chân cho cháu.

Ngày 20.11, Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, cho biết Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu em L.Đ.T.A vào chiều tối 19.11 bị tai nạn giao thông khi trên đường đi học về. 

Em A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch: cẳng chân dập nát nặng, da nhợt, huyết áp tụt, choáng, bàn chân lạnh và không bắt được mạch mu chân.

Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai đã khẩn trương xử trí hồi sức và mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Chỉ 30 phút sau khi vào viện, bệnh nhi được đưa ngay vào phòng mổ với mục tiêu cấp bách là giữ lại cẳng chân.

Cấp cứu giữ lại cẳng chân cho cháu bé ở Gia Lai bị tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Sức khỏe của cháu L.Đ.T.A đã tạm ổn, đang trong thời gian hồi phục

ẢNH: CTV

Ca mổ kéo dài liên tục hơn 3 giờ đồng hồ. Các bác sĩ đã tiến hành ghép động mạch khoeo bị dập tắc khoảng 15 cm, tái thông dòng máu nuôi chân cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, dòng máu đã được tái lập. Bàn chân em A. có dấu hiệu ấm dần lên, da hồng trở lại, các ngón chân đã có thể cử động được, trước mắt giữ được chân cho em trước nguy cơ hoại tử rất cao.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Anh Thuấn, thuộc Khoa Ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, cho biết: "Bệnh nhi bị dập tắc hoàn toàn động mạch khoeo, nguy cơ hoại tử chân rất cao nếu không được phẫu thuật tái thông mạch trong thời gian vàng".

