Thời sự

Cứu giúp người bị tai nạn giao thông sẽ được 'thưởng' tối đa 10 triệu đồng

Tuyến Phan
24/10/2025 15:50 GMT+7

Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu giúp người bị tai nạn giao thông đường bộ sẽ được chi hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc, 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 279/2025 quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở T.Ư để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

- Ảnh 1.

Lực lượng công an và bảo vệ dân phố sơ cứu, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

ẢNH: V.P

Theo quy định, nguồn tài chính hình thành quỹ gồm: vốn điều lệ được ngân sách T.Ư hỗ trợ một lần là 500 tỉ đồng; hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài; thu lãi từ tài khoản tiền gửi; tồn dư quỹ năm trước được chuyển sang năm sau.

Bộ Công an sử dụng đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham mưu các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông làm cơ quan quản lý quỹ.

Bộ máy quản lý quỹ gồm có giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ, chiến sĩ. Các thành viên này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tiền quỹ được chi vào những việc gì?

Nghị định quy định 6 nhóm nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Trong đó, hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế.

Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 81%.

Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây quỹ.

Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ; chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư văn phòng, chi cước phí bưu chính phục vụ cho các hoạt động của quỹ.

Mức chi từ quỹ là bao nhiêu?

Vẫn theo nghị định, căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/1 người bị thương.

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/1 người bị thương/1 lần.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/1 vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/1 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/1 vụ việc; không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/1 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây quỹ: chi hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý quỹ/1 vụ việc…

