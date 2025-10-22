Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM trình Chính phủ phương án làm metro nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Hà Mai
Hà Mai
22/10/2025 11:35 GMT+7

UBND TP.HCM vừa báo cáo Chính phủ về phương án cụ thể nhằm sớm hình thành tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Theo đó, UBND TP.HCM đưa 4 phương án kết nối dựa trên việc sử dụng các tuyến metro khác nhau trong nội đô, với điểm chung là đều kết nối vào tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

TP.HCM trình Chính phủ phương án làm metro nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (M2 - kết nối tại ga Thủ Thiêm)

ẢNH: UBND TP.HCM

Cụ thể, phương án 1 sẽ kết nối thông qua metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án 2 kết nối thông qua metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án 3 kết nối thông qua metro số 4 - metro số 2 - đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án 4 kết nối qua các tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành), metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài, metro số 2 của tỉnh Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Trên cơ sở đánh giá các phương án, UBND TP.HCM nhận thấy phương án kết nối thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

Lý do, tuyến metro số 2 hiện gồm 2 đoạn: Bến Thành - Tham Lương (khoảng 12 km) và Bến Thành - Thủ Thiêm (khoảng 6 km). Đoạn Bến Thành - Tham Lương đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công cuối năm 2025 và hoàn thành trước năm 2032.

Trong khi đó, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dọc đại lộ Hàm Nghi, Mai Chí Thọ, thuận lợi về mặt bằng và có thể triển khai nhanh.

Khi tuyến metro số 2 hoàn thành, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất có thể di chuyển đến ga Bà Quẹo để vào tuyến này, sau đó tiếp tục qua Bến Thành, kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay mới.

Với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, dự án đã được Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến có chiều dài khoảng 42 km (trong đó 11,8 km qua địa phận TP.HCM, 30,2 km qua Đồng Nai), thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ tối đa 120 km/giờ, gồm 20 ga (16 ga trên cao, 4 ga ngầm). Hướng tuyến chạy dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3, chủ yếu qua đất trống, nên thuận lợi cho giải phóng mặt bằng.

Theo UBND TP.HCM, trục đường sắt này có ưu thế kết nối trung tâm thành phố thông qua ga Bến Thành, nơi kết nối các tuyến metro số 1, 2, 3 và 4.

Do đó, UBND TP.HCM đề xuất tập trung đẩy nhanh phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành thông qua metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Việc kết nối bằng hai tuyến nêu trên không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai sân bay mà còn tạo điều kiện phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) dọc hành lang giao thông chiến lược này.

UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm) và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đồng thời, tiếp tục đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 6 để kết nối hai sân bay. Song song, giao UBND TP.HCM khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các thủ tục cần thiết (điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo HĐND thống nhất cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền của dự án...) theo đúng chỉ đạo.

TP.HCM cũng kiến nghị được chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, làm việc với nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực tham gia đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư, đảm bảo triển khai nhanh, hiệu quả.

Sân bay Long Thành sân bay Tân Sơn Nhất metro
