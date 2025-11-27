Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tài xế lái xe bán tải húc ngã xe đặc chủng của CSGT Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
27/11/2025 17:22 GMT+7

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang làm rõ vụ tài xế xe bán tải có hành vi chống đối, tăng ga bỏ chạy và điều khiển phương tiện húc ngã xe đặc chủng.

Chiều 27.11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ một ô tô bán tải để xác minh các dấu hiệu vi phạm của tài xế gồm: không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ và nghi vấn gắn biển kiểm soát giả.

Tài xế xe bán tải húc mô tô đặc chủng ở Tây Ninh rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế xe bán tải đã cho phương tiện húc ngã xe đặc chủng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vào khoảng 8 giờ 39 ngày 23.11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường tỉnh 816 (đoạn thuộc xã Bình Đức, Tây Ninh - trước đây là H.Bến Lức, Long An) thì phát hiện ô tô bán tải chạy quá tốc độ quy định.

Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế liền tăng ga bỏ chạy, tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng đuổi theo. Trong quá trình bị truy đuổi, tài xế liên tục điều khiển phương tiện ép mô tô của lực lượng CSGT.

Khi tài xế cho xe quay đầu tại một đoạn đường, một cán bộ CSGT kịp thời chạy đến, chặn trước đầu xe và yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, tài xế vẫn cho xe húc ngang mô tô đặc chủng khiến phương tiện này ngã xuống đường. Cán bộ CSGT may mắn né kịp thời.

Sau đó, dù cán bộ CSGT dùng tay gõ vào cửa xe yêu cầu dừng lại, người điều khiển ô tô vẫn tăng ga chạy với tốc độ cao để thoát thân.

Sau một hồi bị truy đuổi, tài xế đánh lái vào đoạn đường vắng, bỏ lại ô tô và rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT tạm giữ ô tô bán tải để phục vụ công tác điều tra.

Toàn bộ diễn biến vụ việc, từ lúc tài xế bỏ chạy, ép xe cho đến hành vi húc ngã mô tô đặc chủng của CSGT đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại.

Tin liên quan

Khởi tố nam sinh lớp 12 'thông chốt' đo nồng độ cồn, tông CSGT bị thương

Khởi tố nam sinh lớp 12 'thông chốt' đo nồng độ cồn, tông CSGT bị thương

Nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh chạy xe máy tốc độ cao 'thông chốt' đo nồng độ cồn và tông 1 chiến sĩ CSGT bị thương, bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Kon Tum: Thiếu niên chạy xe máy tông CSGT khiến 2 người bị thương nặng

Khởi tố tài xế tông CSGT ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khám phá thêm chủ đề

tài xế Xe đặc chủng CSGT Tây Ninh biển kiểm soát giả biển số giả Chạy quá tốc độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận