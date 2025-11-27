Tài xế lái xe bán tải húc ngã xe đặc chủng của CSGT Tây Ninh

Chiều 27.11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ một ô tô bán tải để xác minh các dấu hiệu vi phạm của tài xế gồm: không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ và nghi vấn gắn biển kiểm soát giả.

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế xe bán tải đã cho phương tiện húc ngã xe đặc chủng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vào khoảng 8 giờ 39 ngày 23.11, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường tỉnh 816 (đoạn thuộc xã Bình Đức, Tây Ninh - trước đây là H.Bến Lức, Long An) thì phát hiện ô tô bán tải chạy quá tốc độ quy định.

Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế liền tăng ga bỏ chạy, tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng đuổi theo. Trong quá trình bị truy đuổi, tài xế liên tục điều khiển phương tiện ép mô tô của lực lượng CSGT.

Khi tài xế cho xe quay đầu tại một đoạn đường, một cán bộ CSGT kịp thời chạy đến, chặn trước đầu xe và yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, tài xế vẫn cho xe húc ngang mô tô đặc chủng khiến phương tiện này ngã xuống đường. Cán bộ CSGT may mắn né kịp thời.

Sau đó, dù cán bộ CSGT dùng tay gõ vào cửa xe yêu cầu dừng lại, người điều khiển ô tô vẫn tăng ga chạy với tốc độ cao để thoát thân.

Sau một hồi bị truy đuổi, tài xế đánh lái vào đoạn đường vắng, bỏ lại ô tô và rời khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT tạm giữ ô tô bán tải để phục vụ công tác điều tra.

Toàn bộ diễn biến vụ việc, từ lúc tài xế bỏ chạy, ép xe cho đến hành vi húc ngã mô tô đặc chủng của CSGT đã được camera an ninh trên tuyến đường ghi lại.