Thời sự

Tây Ninh: Chủ hụi lừa đảo 6,4 tỉ đồng lãnh 14 năm tù

Bắc Bình
Bắc Bình
11/11/2025 17:53 GMT+7

Từ việc tổ chức nhiều dây hụi để hưởng huê hồng, Trần Thị Út đã lập danh sách hụi viên 'ma', giả mạo người lĩnh tiền, chiếm đoạt hơn 6,4 tỉ đồng của 113 người ở Tây Ninh.

Ngày 11.11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Út (47 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Châu Thành, Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tuyên phạt 14 năm tù. Bị cáo Út là người trực tiếp tạo ra các dây "hụi ma" gây xôn xao dư luận ở Châu Thành hồi năm 2024.

Thủ đoạn tinh vi của chủ “hụi ma” ở Tây Ninh- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Út tại tòa

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, từ năm 2014, Út đứng ra tổ chức nhiều dây hụi tháng và hụi tuần để hưởng "hoa hồng". Ban đầu, các dây hụi hoạt động bình thường. Tuy nhiên, từ tháng 2.2022 đến tháng 11.2023, Út bắt đầu lợi dụng lòng tin của hụi viên, tự lập danh sách hụi viên không có thật, giả mạo người lĩnh hụi để chiếm đoạt tiền.

Khi mất khả năng chi trả, tháng 11.2023, Út tuyên bố "vỡ hụi" với 41 dây hụi đang hoạt động, trong đó mỗi phần hụi có giá trị từ 300 ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 6,4 tỉ đồng của 113 hụi viên.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 21 sổ hụi và danh sách hụi viên do Út giao nộp, cùng 942 tờ tài liệu thể hiện chi tiết số tiền chiếm đoạt. Út bị bắt giam từ ngày 29.7.2024.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi gian dối, khai đã hốt hụi thay hụi viên thật và chiếm đoạt tiền trong nhiều kỳ khui hụi liên tiếp. Sau khi "vỡ hụi", Út chỉ khắc phục được một phần hậu quả, bồi thường cho 37 bị hại với tổng số tiền hơn 958 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của Út xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự địa phương, nên cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe.

Ngoài mức án 14 năm tù, Trần Thị Út còn bị TAND tỉnh Tây Ninh buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại từ các dây "hụi ma" theo quy định pháp luật.

