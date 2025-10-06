Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Vỡ hụi' 200 tỉ đồng ở TP.HCM: Người chơi khóc nức nở ở trụ sở công an

Trần Kha
Trần Kha
06/10/2025 20:21 GMT+7

Hàng chục người là hụi viên trong vụ 'vỡ hụi' 200 tỉ đồng được cho là bà D. làm chủ tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM đã đến trụ sở công an xã để nộp đơn trình báo, yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp khẩn cấp. Số tiền thiệt hại ban đầu được ghi nhận đã hơn 75 tỉ đồng.

Khóc nức nở vì "vỡ hụi"

Theo ghi nhận, đến sáng 6.10, có rất đông hụi viên đã có mặt tại trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn để nộp đơn trình báo và cung cấp giấy tờ liên quan vụ "vỡ hụi" 200 tỉ đồng.

Vụ 'vỡ hụi' 200 tỉ ở TP.HCM: Hụi viên ngồi khóc trước trụ sở công an - Ảnh 1.

Rất đông hụi viên đã có mặt tại trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn để nộp đơn trình báo và cung cấp giấy tờ liên quan về vụ "vỡ hụi"

ẢNH: TRẦN KHA

Họ cho biết đã tham gia nhiều dây hụi khác nhau do bà D. (một phụ nữ được cho là chủ nhiều đường dây hụi tại địa phương) tổ chức. Được ghi nhận đến cuối tháng 9.2025, tổng số tiền thiệt hại mà các "hụi viên" khai báo với cơ quan chức năng ban đầu đã vượt qua con số 75 tỉ đồng. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định chính thức con số lên đến 200 tỉ đồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Sợ bị mất trắng tiền nên ngày nào, chúng tôi cũng phải theo sát diễn biến. Không biết bao giờ mới lấy lại được tiền", một hội viên khóc nức nở cho biết.

Không chỉ dừng lại ở trụ sở công an, trong ngày 6.10, nhiều nhóm hụi viên còn kéo đến khu vực nhà riêng của bà D. trên đường Xuân Thới 14 để đòi lại số tiền gốc. Tình trạng tập trung đông người đã khiến Công an xã Xuân Thới Sơn phải huy động thêm lực lượng để đảm bảo an toàn, giữ trật tự.

Ngày càng phức tạp

Vụ việc bắt nguồn từ cuối tháng 9.2025, khi Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận trình báo từ khoảng 50 hụi viên. Theo trình bày của họ, bà D. đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, thu hút hàng trăm người tham gia. Ban đầu, việc "hốt hụi" và chi trả diễn ra suôn sẻ, tạo lòng tin cho các thành viên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà D. liên tục viện dẫn lý do để trì hoãn trả tiền đúng hạn, khiến nhiều người lo lắng và kéo đến nhà đòi quyền lợi.

Bà D. đã có buổi làm việc với cơ quan công an, cung cấp thông tin và cam kết cùng chồng sắp xếp bán tài sản để trả lại tiền gốc cho hụi viên. Kế hoạch cụ thể là trả trước 10% và trả dần phần còn lại. Dù vậy, do số lượng hụi viên đông đảo và các dây hụi được tổ chức đa dạng, việc xác minh chi tiết vẫn gặp nhiều khó khăn.

Vụ 'vỡ hụi' 200 tỉ ở TP.HCM: Hụi viên ngồi khóc trước trụ sở công an - Ảnh 3.

Lo lắng chưa lấy lại được tiền, một hụi viên ngồi khóc nức nở. Lực lượng an ninh cơ sở đến trấn an người phụ nữ

ẢNH: TRẦN KHA

Ban đầu, vụ việc được nhận định mang tính chất dân sự. Tuy nhiên, với sự gia tăng số lượng trình báo và các cuộc tập trung đòi tiền, tính chất phức tạp đang ngày càng rõ nét. Công an xã Xuân Thới Sơn đã báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo, đồng thời các hụi viên cũng nộp đơn lên Viện KSND TP.HCM để yêu cầu hỗ trợ.

Vỡ hụi '200 tỉ đồng', nhiều người dân ở TP.HCM kéo đến đòi nợ

Vỡ hụi '200 tỉ đồng', nhiều người dân ở TP.HCM kéo đến đòi nợ

Nhiều người bức xúc kéo đến nhà một phụ nữ ở TP.HCM tổ chức hụi để đòi tiền sau khi xảy ra vụ vỡ hụi với tổng số tiền được cho lên đến 200 tỉ đồng.

