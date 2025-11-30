Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại giao lộ ở phường Bình Tân

Trần Kha
Trần Kha
30/11/2025 13:07 GMT+7

Trong lúc di chuyển qua giao lộ ở phường Bình Tân, chiếc xe máy xảy ra tai nạn với xe đầu kéo khiến người đàn ông tử vong.

Đến 12 giờ ngày 30.11, Công an phường Bình Tân cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo và xe máy trên đường Lê Đức Anh.

Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại giao lộ ở phường Bình Tân- Ảnh 1.

Xe máy nằm kẹt trước đầu xe đầu kéo

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 65C - 110.xx chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao với đường Liên Khu 4-5, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), TP.HCM thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 50N2 - 260.xx do người đàn ông cầm lái, chưa rõ hướng di chuyển.

Hậu quả, xe máy bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, nạn nhân tử vong tại chỗ. Giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn ứ kéo dài nhiều km.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT đến giải quyết hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông.

Nạn nhân được xác định là ông P.D.P (36 tuổi, ở TP.HCM). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn xe đầu kéo và xe máy này.

Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại giao lộ ở phường Bình Tân- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải quyết hiện trường

ẢNH: TRẦN KHA

Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại giao lộ ở phường Bình Tân- Ảnh 3.

Người điều khiển xe máy từ đường số 10 ra đường Lê Đức Anh và chạy ngược chiều để đến giao lộ băng qua đường

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 (phường Bình Tân giáp với phường Bình Hưng Hòa) hằng ngày có mật độ giao thông rất đông. 

Tuy nhiên, khu vực này có rất nhiều trường hợp xe máy khi lưu thông trên đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa) chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh để băng qua giao lộ Liên Khu 4-5 gây nên tình trạng lộn xộn. 

Các trường hợp vi phạm khi phát hiện bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm nhưng tình trạng đi ngược chiều tại đây vẫn tái diễn.

Tại thời điểm lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn này, ghi nhận vẫn có rất nhiều trường hợp người dân chạy xe máy, xe đạp điện ngược chiều tại đây. 

Người vi phạm khi thấy giao lộ đã được kéo hàng rào, cũng như có mặt lực lượng chức năng tại đây, liền quay vòng xe lại khiến các phương tiện đi đúng luật thắng gấp tránh né rất nguy hiểm.

Tin liên quan

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn khiến người thu gom rác tử vong

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn khiến người thu gom rác tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên đường Đặng Thúc Vịnh (TP.HCM) khiến 1 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy xe đầu kéo đường Lê Đức Anh phường Bình Tân Công an phường Bình Tân giải quyết hiện trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận