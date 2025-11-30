Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm tại giao lộ ở phường Bình Tân

Đến 12 giờ ngày 30.11, Công an phường Bình Tân cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo và xe máy trên đường Lê Đức Anh.

Xe máy nằm kẹt trước đầu xe đầu kéo ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 65C - 110.xx chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao với đường Liên Khu 4-5, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), TP.HCM thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 50N2 - 260.xx do người đàn ông cầm lái, chưa rõ hướng di chuyển.

Hậu quả, xe máy bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, nạn nhân tử vong tại chỗ. Giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn ứ kéo dài nhiều km.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT đến giải quyết hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông.

Nạn nhân được xác định là ông P.D.P (36 tuổi, ở TP.HCM). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn xe đầu kéo và xe máy này.

Lực lượng chức năng giải quyết hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Người điều khiển xe máy từ đường số 10 ra đường Lê Đức Anh và chạy ngược chiều để đến giao lộ băng qua đường ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 (phường Bình Tân giáp với phường Bình Hưng Hòa) hằng ngày có mật độ giao thông rất đông.

Tuy nhiên, khu vực này có rất nhiều trường hợp xe máy khi lưu thông trên đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa) chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh để băng qua giao lộ Liên Khu 4-5 gây nên tình trạng lộn xộn.

Các trường hợp vi phạm khi phát hiện bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm nhưng tình trạng đi ngược chiều tại đây vẫn tái diễn.

Tại thời điểm lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn này, ghi nhận vẫn có rất nhiều trường hợp người dân chạy xe máy, xe đạp điện ngược chiều tại đây.

Người vi phạm khi thấy giao lộ đã được kéo hàng rào, cũng như có mặt lực lượng chức năng tại đây, liền quay vòng xe lại khiến các phương tiện đi đúng luật thắng gấp tránh né rất nguy hiểm.