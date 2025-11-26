Xe ben và xe khách 'kèn cựa' giành đường suýt gây tai nạn

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, hai tài xế lái xe ben và xe khách chạy ẩu, giành đường nhau ngay khu vực giao lộ, suýt gây tai nạn liên hoàn nguy hiểm.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 21.11.2025, trên quốc lộ 3 đoạn qua địa phận xã Xuân Canh, TP.Hà Nội.

Kinh hoàng xe ben và xe khách '"kèn cựa", vượt ẩu suýt gây tai nạn chết người

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao giữa quốc lộ 3 và đường Trường Sa (Quốc lộ 5). Lúc này, từ đường Trường Sa bất ngờ xuất hiện cùng lúc ba xe lớn gồm hai xe khách và một xe ben đồng loạt ôm cua vào quốc lộ 3.

Đáng nói, dù đường khá hẹp nhưng xe ben và một xe khách màu đỏ vẫn bất chấp nguy hiểm chạy với tốc độ cao, thậm chí vượt ẩu để tranh nhau vào cua trước. Tình huống "kèn cựa" ngay khu vực giao lộ suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn; khiến nhiều người dừng xe chờ đèn đỏ một phen "thót tim"

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường luật của các tài xế nói trên.

Tình huống xe ben và xe khách "kèn cựa", giành đường nhau tại giao lộ suýt gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm nói trên.

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã khẩn trương tiến hành xác minh. Đồng thời lập biên bản xử phạt đối với lái xe Trần Phương N. (sinh năm 1994, trú tại xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên) vì hành vi điều khiển xe vượt xe khác trong trường hợp không được phép.

Điều 15 Luật Giao thông đường bộ quy định: Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



