Xe - Giao thông

Nam thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 5 triệu, trừ 4 điểm GPLX

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
19/11/2025 14:57 GMT+7

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, nam thanh niên vẫn ngang nhiên lái xe máy vượt đèn đỏ để băng qua giao lộ; bị CSGT lập biên bản phạt nguội với mức phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi nam thanh niên bất chấp luật cũng như nguy hiểm cho mình và người khác, cố tình điều khiển xe máy vượt đèn đỏ trên quốc lộ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 7 giờ ngày 8.11.2025 trên Quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên.

Nam thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 5 triệu, trừ 4 điểm GPLX

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư gần khu vực km 69+100 Quốc lộ 10. Lúc này, phía trước xuất hiện xe máy mang biển kiểm soát 17B6-574.xx do nam thanh niên điều khiển bất chấp luật, cố tình vượt đèn đỏ để băng qua giao lộ.

Tình huống diễn ra vào thời điểm khu vực ngã tư nói trên đang có đông phương tiện lưu thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán và bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp luật và nguy hiểm của nam thanh niên nói trên. Đồng thời lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Nam thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 5 triệu, trừ 4 điểm GPLX - Ảnh 1.

Tình huống nam thanh niên lái xe máy vượt đèn đỏ, bị lực lượng CSGT xử phạt

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT - Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Anh T. (sinh năm 2004, trú tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Với hành vi này, anh T. bị phạt hành chính 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lái xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm c, khoản 7, điều 7). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng (Điểm b, khoản 10, điều 7).


