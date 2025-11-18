Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Kinh hoàng xe phân khối lớn vượt ẩu ngay cua, ép ô tô con vào lề đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
18/11/2025 07:54 GMT+7

Bất chấp đoạn đường cong khuất tầm nhìn, "phượt thủ" vẫn liều lĩnh lái xe phân khối lớn phóng với tốc độ cao, thậm chí lấn làn để vượt một xe ben, suýt gây tai nạn đối đầu với ô tô con ngược hướng.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, một người đàn ông điều khiển xe phân khối lớn phóng nhanh, vượt ẩu ngay đoạn cua khuất tầm nhìn, suýt gây tai nạn chết người.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 16 giờ ngày 16.11.2025 trên Quốc lộ 4A, đoạn qua địa bàn xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn.

Kinh hoàng xe phân khối lớn vượt ẩu ngay cua, ép ô tô con vào lề đường

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô con chạy ngược hướng ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 4A, hướng từ Lạng Sơn về Cao Bằng. Khi vừa qua cầu Khuổi Sân vài trăm mét, tài xế và nhiều người trên xe một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe phân khối lớn chở theo hai người đang phóng với tốc độ cao, đồng thời lấn sang làn ngược chiều để vượt lên.

Đáng nói, đây là đoạn đường cua hẹp, khuất tầm nhìn nhưng "phượt thủ" điều khiển xe mô tô nói trên vẫn cố tình vượt ẩu. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn đối đầu nếu tài xế ô tô con gắn camera hành trình không sớm phát hiện và phanh gấp, đánh lái cho xe nép sát vào lề đường để tránh. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Kinh hoàng xe phân khối lớn vượt ẩu ngay cua, ép ô tô con vào lề đường - Ảnh 1.

Tình huống xe phân khối lớn vượt ẩu, suýt gây tai nạn đối đầu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều thảng thốt và bức xúc trước hành vi lái xe quá nguy hiểm của người đàn ông nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Xe phân khối lớn vượt ẩu xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vượt bên phải trong trường hợp không được phép (điểm c, khoản 4, điều 7).

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 10 - 14 triệu đồng.


Khám phá thêm chủ đề

