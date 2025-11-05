Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Xe khách lạng lách, đánh võng chèn đường xe bán tải trên quốc lộ

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
05/11/2025 15:37 GMT+7

Bất chấp nguy hiểm cho mình và các phương tiện cùng lưu thông, tài xế liều lĩnh lái xe khách chạy lạng lách, chèn đường một xe bán tải cùng chiều trên quốc lộ, nhiều lần suýt gây tai nạn.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế xe khách xem thường luật, bất chấp nguy hiểm lái xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ, liên tục tạt đầu chèn đường xe bán tải cùng chiều, suýt gây tai nạn cho các xe khác cùng lưu thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 3.11.2025, trên quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Xe khách lạng lách, đánh võng chèn đường xe bán tải trên quốc lộ

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, chiếc xe khách màu đỏ mang biển kiểm soát 98F-012.52 đang di chuyển trên quốc lộ 37, hướng từ Bắc Ninh về Lạng Sơn. Khi đến khu vực gần cầu vượt Bắc Giang, xe khách này bị một xe bán tải màu trắng đi ở làn bên cạnh đột ngột chuyển hướng, tạt đầu ở cự ly gần. Tình huống bất ngờ buộc xe khách phải phanh phanh gấp để tránh.

Đáng nói, do quá bức xúc với kiểu lái xe của tài xế xe bán tải, tài xế xe khách nhấn ga cho xe vượt lên; sau đó liên tục chạy lạng lách tạt đầu, chèn đường để "cà khịa" xe bán tải. Tình huống diễn ra giữa lúc quốc lộ 37 đang có rất đông phương tiện khác cùng lưu thông. Nhiều tài xế ô tô khác di chuyển phía sau không dám cho xe vượt lên vì sợ "vạ lây".

Xe khách lạng lách, đánh võng chèn đường xe bán tải trên quốc lộ - Ảnh 1.

Tài xế xe khách cố tình lái xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ bất chấp nguy hiểm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh và xem thường pháp luật của tài xế xe khách nói trên. Bởi dù trước đó có xảy ra mâu thuẫn gì thì hành vi lái xe lạng lách, đánh võng như trong đoạn video là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt thật nghiêm tài xế nói trên, tránh những sự vụ đáng tiếc có thể xảy ra.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 40 - 50 triệu đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hành vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12 điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.


Khám phá thêm chủ đề

