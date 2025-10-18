Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao nhiều xe khách trang bị camera 'xóa' điểm mù?

Chí Tâm
Chí Tâm
18/10/2025 11:05 GMT+7

Dù có gương chiếu hậu và quan sát bằng mắt thường nhưng trên xe khách, xe tải vẫn có nhiều vùng điểm mù nguy hiểm, dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng khi tham gia giao thông.

Những vụ tai nạn thương tâm giữa xe tải, xe khách hay xe container với xe máy trong thời gian gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa từ "điểm mù" - những khu vực mà tài xế không nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Chỉ một khoảnh khắc mất tầm nhìn cũng có thể gây ra những vụ va chạm nghiêm trọng, nhất là với phương tiện có kích thước lớn.

Vì sao nhiều xe khách trang bị camera 'xóa' điểm mù? - Ảnh 1.

Các phương tiện kích thước lớn có vùng điểm mù rộng, tài xế khó quan sát bằng mắt và gương chiếu hậu

ẢNH: V.M

Hiểu đơn giản, điểm mù là khu vực quanh xe mà tài xế không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc qua gương chiếu hậu. Với các loại xe cỡ lớn như xe tải, xe container hay xe khách... vùng điểm mù nằm ở vị trí như trước đầu xe, dọc hai bên hông và phía sau. Do vị trí ghế lái cao, thân xe dài nên góc quan sát bị giới hạn đáng kể, người lái khó quan sát các phương tiện nhỏ như xe máy, xe đạp di chuyển gần.

Không ít vụ tai nạn xảy ra khi xe container rẽ phải mà người điều khiển xe máy chạy song song, áp sát bên phải xe. Ngay cả khi đã có gương chiếu hậu, tài xế vẫn không thể bao quát toàn bộ khu vực xung quanh thân xe, bởi gương chỉ giúp quan sát một vùng cụ thể. Chính giới hạn này khiến việc kiểm soát điểm mù luôn là thách thức lớn, ngay cả với những tài xế nhiều kinh nghiệm.

Vì sao nhiều xe khách trang bị camera 'xóa' điểm mù? - Ảnh 2.

Nhiều xe khách trang bị thêm camera 360 quanh xe để mở rộng vùng quan sát

ẢNH: C.T

Thực tế tại Việt Nam, người đi xe máy, xe đạp cũng chưa có đủ kiến thức để nhận biết điểm mù của các phương tiện lớn. Do đó nhiều người có thói quen chen lên trước đầu xe tải, đi sát hai bên hông xe mà không hề biết rằng bản thân đã đi vào điểm mù của tài xế.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, thói quen di chuyển như vậy khá nguy hiểm, đặc biệt khi xe tải hoặc xe khách vào cua, chuyển hướng.

Trước thực trạng đó, nhiều doanh nghiệp vận tải và tài xế đã chủ động trang bị camera 360 quan sát xung quanh xe. Hệ thống này thường có bốn camera góc rộng gắn ở đầu, đuôi và hai bên thân xe, hiển thị hình ảnh xung quanh theo thời gian thực trên màn hình. Tài xế có thể dễ dàng nhận biết vật cản, người đi bộ hay phương tiện nhỏ đang ở gần xe, kể cả ở những vùng mà gương chiếu hậu không bao quát được.

Camera quan sát đặc biệt hữu ích khi xe di chuyển trong đô thị, vào bến hoặc quay đầu ở khu vực hẹp. Ngoài việc "xóa" điểm mù, trang bị này còn giúp người lái giảm căng thẳng khi điều khiển xe trong điều kiện giao thông đông đúc. 

Tại Việt Nam, việc phổ biến và khuyến khích lắp đặt camera 360 độ trên các phương tiện cỡ lớn rất cần thiết. Trang bị này không chỉ giúp tài xế kiểm soát xung quanh xe mà còn giúp giảm thiểu các vụ tai nạn do điểm mù gây ra. Song, người đi xe máy và xe đạp cũng cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không dừng hoặc di chuyển quá gần xe tải, xe khách hay xe container.

