Ô tô đời mới ngày càng nhiều điểm mù, tầm nhìn giảm

Để đáp ứng nhu cầu khá đa dạng của người dùng ô tô, các nhà sản xuất đang tạo ra những chiếc xe có thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tính năng cùng với kích thước ngày càng phình to. Tuy nhiên, điều đó phải trả giá. Ô tô có kích thước lớn hơn có nghĩa là điểm mù lớn hơn và một nghiên cứu mới cho thấy, tầm nhìn nhiều mẫu ô tô hiện nay đã bị hạn chế hơn so với những mẫu xe sản xuất khoảng 25 năm trước.

Tầm nhìn phía trước trong bán kính 10 m của nhiều mẫu ô tô hiện nay giảm tới 58% so với trước đây Ảnh: Motor1

Nghiên cứu được Bộ Giao thông Vận tải Mỹ thực hiện mới đây, phát hiện ra rằng tầm nhìn phía trước trong bán kính 10 m của nhiều mẫu ô tô hiện nay giảm tới 58% so với trước đây. Các nhà nghiên cứu đã đo lường những thay đổi về điểm mù của một số mẫu ô tô sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1997 - 2023, để kiểm tra từng thế hệ của Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee và Toyota Camry.

Trong đó, Honda CR-V chứng kiến sự suy giảm đáng kể về tầm nhìn qua các đời xe trong 25 năm qua. Vào năm 1997, người lái xe có thể nhìn thấy 68% diện tích trọng phạm vi 10 m phía trước xe. Đến Honda CR-V năm 2022, người lái xe hiện chỉ có thể nhìn thấy 28% diện tích trọng phạm vi 10 m. Mẫu SUV - Chevrolet Suburban cũng có tầm nhìn giảm đáng kể. Cụ thể, với các xe đời 2000, tầm nhìn của người lái khoảng 56% diện tích trọng phạm vi 10 m phía trước xe. Tuy nhiên, các xe Suburban 2023 con số này giảm xuống chỉ còn 28%.

Với các mẫu sedan hạng D như Honda Accord hay Toyota Camry thiết kế mới cũng đang khiến điểm mù gia tăng. Tầm nhìn của Honda Accord giảm 5% qua các đời xe, từ 65% xuống 60%. Trong khi Camry hầu như không mất đi tầm nhìn về phía trước quá nhiều trong những lần thay đổi thiết kế trong vòng gần 10 năm trở lại đây. Với Camry thế hệ hiện tại, có thể nhìn thấy 68% diện tích trọng phạm vi 10 m phía trước xe, giảm khoảng 3% so với thế hệ xe được sản xuất từ năm 2007.

Kích thước ô tô ngày càng lớn khiến điểm mù gia tăng Ảnh: B.H

Xe bán tải Ford F-150 cũng chứng kiến sự sụt giảm về tầm nhìn của người lái do thay đổi thiết kế, nhưng không đáng kể. Tầm nhìn từ vị trí ghế lái của F-150 giảm từ mức thấp 43% vào năm 1997 xuống còn 36% vào năm 2015. Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) cho rằng sự sụt giảm tầm nhìn phía trước trên Honda CR-V và Chevrolet Suburban là do mui xe cao hơn và gương chiếu hậu lớn hơn, có thể che khuất trẻ em, người đi bộ và người đi xe đạp.

Thực tế, số vụ tai nạn ô tô khiến người bên ngoài tử vong tại Mỹ đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, theo IIHS số người đi bộ và đi xe đạp tử vong ở Mỹ tăng lần lượt 37% và 42% từ năm 1997 đến năm 2023. Riêng năm 2022, đã có 7.508 người tử vong liên quan đến tai nạn do ô tô gây ra và những chiếc xe lớn hơn, vuông vức hơn lại gây ra rủi ro lớn hơn cho những người đi bộ, xe đạp cùng tham gia giao thông.