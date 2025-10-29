Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người một phen "thót tim", khi một người đàn ông đầu trần, liều lĩnh lái xe máy chạy ngược chiều trên đường cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn với ô tô ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 26.10.2025 trên Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01), đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, TP.Hà Nội.

Kinh hoàng người đàn ông đầu trần phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi đến khu vực gần nút giao Vạn Điểm, tài xế giật mình phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe máy (chưa rõ biển số), do người đàn ông điều khiển đang di chuyển ngược chiều, lao thẳng về phía ô tô.

Đáng nói, không chỉ chạy vào cao tốc, người đàn ông còn không đội mũ bảo hiểm, liều lĩnh lái xe di chuyển ngay trên làn trong cùng, sát dải phân cách (làn đường cho phép xe lưu thông tốc độ tối đa lên tới 100 km/giờ). May mắn, tài xế ô tô gắn camera hành trình đã sớm phát hiện, kịp thời tránh được vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tình huống người đàn ông liều lĩnh lái xe máy chạy ngược chiều cao tốc gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe xem thường luật, bất chấp nguy hiểm của người đàn ông nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, truy tìm và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Đi xe máy vào cao tốc xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi gây tai nạn mức phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



