Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi nam thanh niên bất chấp luật và nguy hiểm, cố tình điều khiển xe máy chạy lạng lách, vượt đèn đỏ trên phố.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 7 giờ 56 phút ngày 19.10.2025 trên đường Trần Cao Vân, đoạn qua địa bàn phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Lái xe máy lạng lách vượt đèn đỏ, nam thanh niên bị phạt gần 6 triệu đồng

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao giữa đường Trần Cao Vân - Lê Độ. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe máy màu trắng do nam thanh niên điều khiển chạy lạng lách, vượt lên từ phía sau.

Không chỉ vậy, chiếc xe máy sau đó còn lách sang làn đường ngược chiều, bất chấp luật cố tình vượt đèn đỏ để băng qua giao lộ. Tình huống diễn ra vào thời điểm khu vực ngã tư nói trên đang có rất đông phương tiện lưu thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán và bức xúc.

Nam thanh niên cố tình lái xe máy chạy lấn làn, vượt đèn đỏ bị xử phạt gần 6 triệu đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp luật và nguy hiểm của nam thanh niên nói trên. Đồng thời lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT (Công an TP.Đà Nẵng) đã tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đình C. (sinh năm 2006, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) với các lỗi vi phạm, gồm điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Với các lỗi vi phạm này, anh C. bị phạt hành chính tổng cộng 5,7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.