Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vừa "thót tim" vừa bức xúc; khi một ô tô con chuyển làn ẩu, tạt đầu xe container tại khu vực điểm mù dẫn đến tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 18 giờ ngày 20.10.2025 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quốc lộ 5), đoạn qua địa bàn phường Gia Viên, TP.Hải Phòng.

Ô tô con bị tông xoay ngang 90 độ vì tạt đầu xe container

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên xe container ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng từ nút giao với đường Lê Hồng Phong về cầu vượt Lạch Tray. Khi đến khu vực gần trạm xăng dầu Đầm Bà Tài, tài xế một phen giật mình khi phát hiện từ phía sau xuất hiện một ô tô con màu trắng vượt lên từ làn bên phải, rồi bất ngờ chuyển hướng, tạt đầu xe container ở khoảng cách rất gần.

Tình huống chuyển làn quá ẩu khiến tài xế xe container không kịp quan sát và xử lý dẫn đến va chạm. Ô tô con bị xe container đâm vào phần hông, kéo lê trên đường một đoạn dài. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước cách lái xe quá ẩu và xem thường luật của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm có thể do tài xế không tuân thủ quy tắc giao thông và không hiểu rõ về "điểm mù" của các ô tô cỡ lớn như xe khách, xe tải hay xe container.

Thế nào là "điểm mù" ô tô?

Ô tô (nhất là ô tô tải, ô tô siêu trường siêu trọng) dù có thêm thiết bị, công nghệ hỗ trợ vẫn không thể tránh được những điểm mù.

Có thể định nghĩa, điểm mù trên ô tô là vùng không gian bao quanh xe bị che khuất khi đang lưu thông mà tài xế không thể nào quan sát được thông qua gương chiếu hậu hay nhìn trực tiếp từ vị trí ghế lái. Xe càng rộng, càng dài điểm mù càng lớn, tầm bao quát của người lái càng bị hạn chế. Chính vì vậy, nếu người tham gia giao thông không hiểu và nắm rõ vị trí các điểm mù của các phương tiện tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra va chạm sẽ rất cao.

Nhiều tài xế không hiểu rõ về "điểm mù" của các xe lớn là nguyên nhân dẫn đến không ít vụ tai nạn nguy hiểm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo một số bác tài lái xe container, sẽ luôn có vài điểm mù (tùy thuộc vào khoảng cách giữa các xe) mà tài xế không thể nhìn hết được. Về cơ bản, có 4 khu vực điểm mù tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên ô tô (đặc biệt là ô tô kích thước lớn), người tham gia giao thông phải nắm rõ và tránh xa khi lưu thông cùng làn đường với loại phương tiện này.

Đầu tiên là khu vực phía trước xe. Điểm mù phía trước xe tải, xe container có thể dài tới 6 mét. Vì vậy, khi di chuyển trước các loại xe này, các phương tiện, đặc biệt là xe gắn máy nên giữ khoảng cách xa hơn 6 mét và không nên cắt đầu xe tải, xe container đang chạy. Bởi lẽ, tài xế lái những xe này sẽ cần nhiều thời gian và khoảng cách để thắng xe hơn so với các xe nhỏ.

Tiếp theo là khu vực hai bên hông xe. Có 2 điểm mù rất lớn ở hai bên xe tải và xe container. Điểm mù bên phía ngồi của tài xế nhỏ hơn bên còn lại. Khi chạy xe nên tránh hai khu vực này. Tránh trường hợp xe tải có ý định rẽ trái, phải mà không thấy xe trong hai khu vực này.

Chính vì vậy, để hạn chế những hiểm họa do điểm mù ở hai bên thân xe tải, xe container, tốt nhất các phương tiện nhỏ hơn không chạy song song với những xe lớn này. Trường hợp cần vượt xe, hãy quan sát và cố gắng vượt bên trái một cách nhanh nhất có thể, ở vị trí tài xế có thể thấy xe của bạn. Khi vượt cần bấm còi cảnh báo cho lái xe tải hoặc xe container biết được đang có xe muốn vượt lên.

Ngoài ra, khu vực sau xe tải, xe container cũng tồn tại một điểm mù rất lớn. Điểm mù sau các loại xe này có thể kéo dài tới hơn 30 m hoặc thậm chí hơn 50 m tùy kích thước xe. Vì vậy, khi một xe khác di chuyển vào khu vực này, tài xế xe tải hay xe container sẽ hoàn toàn không nhìn thấy và rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt, với những tài xế lái xe vào khu vực điểm mù này, họ cũng sẽ bị cản tầm nhìn và giảm thời gian phản ứng khi xe tải, xe container đột ngột dừng lại.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (Điểm c, khoản 3, điều 6). Trường hợp điều khiển xe ô tô không quan sát, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt 20 - 22 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



