Ô tô hỏng một lốp, có phải thay cả cặp?

Tâm Võ
Tâm Võ
22/10/2025 16:36 GMT+7

Trong quá trình sử dụng ô tô, tình huống hỏng một lốp không hiếm gặp, thường khiến nhiều người dùng băn khoăn liệu nên thay một lốp hay thay cả cặp để đảm bảo an toàn.

Mua và sử dụng ô tô hơn 3 năm nhưng trong một lần lùi xe bất cẩn, anh Trần Danh Tiến, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM đã vô tình làm rách lốp trước phía bên phải. Sau khi tham vấn một số hội nhóm ô tô trên mạng xã hội, anh Tiến nhận được nhiều lời khuyên khác nhau. Một số cho rằng chỉ cần thay lốp bị hỏng, không ảnh hưởng đến vận hành và tiết kiệm chi phí. Số khác lại khuyên nên thay cả cặp để đảm bảo an toàn.

Trên thực tế, việc hỏng một lốp trong quá trình lái xe khá phổ biến, đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó nhiều người dùng ô tô cũng thắc mắc trong trường hợp này, nên thay lốp như thế nào để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

Ô tô hỏng một lốp, có phải thay tất cả lốp còn lại? - Ảnh 1.

Nếu một lốp bị hỏng, người dùng có thể cân nhắc thay 2 lốp đồng trục

ẢNH: C.T

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề trên, anh Chu Viết Trung, kỹ thuật viên chuyên về lốp ô tô cho rằng, trong trường hợp một lốp bị hỏng, chủ xe nên thay mới cả hai lốp, bao gồm lốp hỏng và lốp đồng trục (trước hoặc sau). 

Việc lắp một lốp mới có gai lốp sâu hơn cùng trục với lốp cũ đã mòn có thể gây lệch đường kính, dẫn đến mất cân bằng khi vào cua hoặc phanh gấp. Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hệ thống an toàn như ABS (chống bó cứng phanh) hay ESP (cân bằng điện tử)...

Đó là lý do nhiều chuyên gia kỹ thuật và nhà sản xuất lốp đều khuyến nghị nếu lốp cũ đã mòn tương đối, tốt nhất nên thay theo cặp. Điều này sẽ giúp đảm bảo độ bám đường, cân bằng giữa hai bánh xe, duy trì khả năng kiểm soát, ổn định của thân xe trong quá trình vận hành và tránh ảnh hưởng đến hệ thống treo, góc đặt bánh xe.

Ô tô hỏng một lốp, có phải thay tất cả lốp còn lại? - Ảnh 2.

Nếu các lốp còn lại đều mòn và có DOT quá hạn, nên thay mới cả bốn lốp

ẢNH: C.T

Tuy nhiên, xét trong một số trường hợp, chủ xe vẫn có thể chỉ cần thay một lốp bị hỏng nếu như các lốp còn lại tương đối mới, độ mòn ít và độ sâu gai chênh lệch không nhiều so với lốp cần thay mới. Quan trọng hơn, lốp thay thế phải cùng thông số kích cỡ, kiểu loại gai để đồng bộ trong vận hành.

Ngược lại, nếu các lốp còn lại đều đã mòn nhiều, chạm tới mức giới hạn an toàn, thường độ sâu gai dưới 1,6 mm hoặc đã quá tuổi thọ, chủ xe nên cân nhắc thay cả bốn lốp. Việc giữ lại các lốp đã xuống cấp có thể làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt bánh, nổ lốp, đặc biệt khi chạy tốc độ cao hoặc điều kiện đường xấu.


