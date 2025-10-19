Nhiều người khi đến cửa hàng thay lốp ô tô thường được giới thiệu về loại lốp tự vá với khả năng tự bịt kín lỗ thủng khi cán đinh hoặc vật nhọn, giúp xe không bị xì hơi. Những lời quảng cáo về loại lốp này khiến nhiều chủ xe sẵn sàng chi tiền để sở hữu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dùng băn khoăn liệu lốp ô tô tự vá có thật sự tự vá hay chỉ là cách nói cường điệu nhằm bán được hàng.

Lốp ô tô tự vá có hiệu quả hay chỉ là công nghệ bị thổi phồng?

Nhiều người dùng vẫn tò mò liệu lốp ô tô tự vá có thật sự tự vá? ẢNH: CHÍ TÂM

Thực tế, lốp tự vá (Self-sealing Tire) là sản phẩm được phát triển nhằm tăng độ an toàn và tiện lợi cho người sử dụng ô tô. Khác với lốp truyền thống chỉ gồm lớp cao su và bố thép, loại lốp tự vá bổ sung thêm một lớp vật liệu đặc biệt nằm ở mặt trong, thường là gel hoặc polymer có độ đàn hồi cao.

Khi vật nhọn đâm xuyên qua gai lốp, lớp vật liệu này sẽ ngay lập tức tràn ra, bịt kín lỗ thủng và ngăn khí thoát ra ngoài. Quá trình này diễn ra tự động, người lái không cảm nhận được sự cố trong quá trình di chuyển.

Công nghệ tự vá ra đời từ nhu cầu an toàn và tiết kiệm thời gian của người sử dụng ô tô. Về nguyên lý, sự kết hợp giữa áp suất không khí trong lốp và tính kết dính của chất tự vá tạo nên cơ chế bịt kín vết thủng.

Lốp tự vá thường dùng vật liệu polymer hoặc keo tráng bên trong ẢNH: N.M

Khi dị vật được rút ra, áp suất trong lốp sẽ đẩy chất keo ra ngoài, lấp kín vị trí thủng trong tích tắc. Tùy theo công nghệ của từng hãng, lốp có thể tự xử lý các vết thủng có đường kính khác nhau, thường không quá 6 mm, tương đương đường kính của đinh, vít...

Ưu điểm lớn nhất của loại lốp này nằm ở khả năng duy trì áp suất ổn định sau cán phải dị vật. Điều này quan trọng khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên cao tốc, giúp tránh hiện tượng xì hơi đột ngột dẫn đến mất lái.

Ngoài ra, việc không cần dừng xe giữa đường để thay lốp cũng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nhất là trong những tình huống bất tiện như trời mưa, đường đèo hoặc khu vực không có dịch vụ sửa chữa. Chính vì vậy, lốp tự vá được xem là giải pháp với những người thường lái xe di chuyển quãng đường dài.

Đa phần các hãng lốp ô tô hiện nay đều phát triển loại sản phẩm lốp tự vá ẢNH: C.T

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, lốp tự vá cũng tồn tại nhiều khuyết điểm mà người dùng cần nắm rõ. Theo đó, loại lốp này chỉ phát huy hiệu quả với các vết thủng nhỏ, nếu lốp bị rách lớn hoặc thủng ở hông, lớp keo bên trong có thể không đủ khả năng bịt kín vị trí xì hơi. Sau một thời gian sử dụng, lớp gel tự vá có thể bị khô, mất tính đàn hồi và giảm khả năng bịt kín. Hơn nữa, việc vá thủ công hoặc cân bằng động cũng phức tạp hơn, vì vật liệu bên trong có thể bám vào mâm xe.

Nhiều hãng lốp xe hiện nay như Michelin, Continental, Bridgestone hay Goodyear... đã tự phát triển những công nghệ tự vá riêng cho lốp. Dù mỗi hãng có công nghệ riêng nhưng đa phần vẫn giữ nguyên tắc sử dụng lớp vật liệu đàn hồi phủ bên trong mặt lốp để trám kín vết thủng trong thời gian nhanh nhất.

Lốp ô tô tự vá thật sự có thể tự vá nhưng chỉ trong một số điều kiện nhất định. Do đó, người dùng ô tô sử dụng loại lốp này cần hiểu rõ nguyên lý và những điểm hạn chế, thường xuyên kiểm tra chất lượng và áp suất để đảm bảo an toàn khi vận hành xe.