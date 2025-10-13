Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tâm Võ
Tâm Võ
13/10/2025 13:53 GMT+7

Sử dụng xe hơi lâu năm nhưng nhiều người vẫn không quan tâm đến việc đảo lốp ô tô, khiến lốp giảm tuổi thọ, dẫn đến những nguy cơ gây mất an toàn.

Đảo lốp ô tô là quy trình cần thiết trong mỗi lần bảo dưỡng định kỳ, thường được khuyến nghị sau mỗi 8.000 - 10.000 km. Tuy nhiên, không ít tài xế dù lái xe lâu năm nhưng vẫn xem nhẹ việc đảo lốp. Điều này xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết kỹ thuật và không nhận ra được tầm quan trọng của quy trình trên, gây ảnh hưởng đến độ bền, an toàn khi di chuyển.

Về bản chất, đảo lốp là hoán đổi vị trí giữa các bánh xe nhằm giúp bốn lốp mòn đều trong suốt vòng đời sử dụng. Mỗi bánh xe trên ô tô chịu tải trọng và lực tác động khác nhau. Lốp trước thường chịu tải động cơ, hộp số và đảm nhiệm việc đánh lái, chịu phần lớn lực phanh nên mòn nhanh lốp sau. Nếu không đảo định kỳ, độ mòn các lốp sẽ không đều.

Rủi ro gì khi không đảo lốp ô tô? - Ảnh 1.

Có thể kết hợp đảo lốp trong mỗi lần bảo dưỡng ô tô

ẢNH: C.T

Rủi ro khi không đảo lốp ô tô

Trong trường hợp lốp trước mòn nhanh hơn lốp sau, khả năng bám đường của xe sẽ giảm, đặc biệt là trên mặt đường trơn, ướt. Ngoài ra, gai lốp trước mòn nhiều sẽ làm giảm khả năng thoát nước, khiến ô tô dễ gặp hiện tượng trượt nước, mất độ bám với mặt đường. Điều này cũng làm giảm hiệu quả phanh, khiến quãng đường phanh kéo dài hơn bình thường, tăng nguy cơ va chạm trong các tình huống cần phanh khẩn cấp.

Chưa dừng ở mất độ bám đường, lốp trước mòn lệch cũng khiến việc đánh lái mất ổn định, gây ra tình trạng rung lắc vô-lăng, giảm cân bằng trong tình huống chạy tốc độ cao hoặc ôm cua. Trong trường hợp này, tài xế có thể cảm nhận sự lệch lái khi để vô-lăng thẳng, xe vẫn đi chệch hướng sang trái hoặc phải.

Rủi ro gì khi không đảo lốp ô tô? - Ảnh 2.

Lốp xe mòn cũng khiến ô tô bị lệch lái

ẢNH: C.T

Khi lốp bị mài mỏng tại một số điểm, lớp bố chịu lực bên trong sẽ bị tác động nhiều hơn, nhanh suy yếu. Trong trường hợp chạy tốc độ cao đi vào ổ gà, đá dăm cũng dễ gây ra tình trạng nổ lốp. Đây là tình huống nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Không chỉ ảnh hưởng đến độ an toàn khi di chuyển, tình trạng mòn lốp cũng ảnh hưởng đến các bộ phận cơ khí, liên quan đến vận hành. Đơn cử, lốp mòn không đều sẽ ảnh hưởng đến hệ thống treo, giảm xóc, khớp... gây ra dao động không đều, dễ dẫn đến tình trạng rơ, giảm tuổi thọ.

Trên thực tế, đảo lốp là quy trình khá đơn giản trong các bước bảo dưỡng ô tô, tốn ít chi phí nhưng mang lại nhiều hiệu quả. Đối với ô tô sử dụng hệ dẫn động cầu trước, cầu sau và dẫn động bốn bánh đều sẽ có cách đảo lốp khác nhau, không áp dụng chung quy tắc đảo. Người dùng ô tô nên đề xuất kỹ thuật viên kiểm tra độ mòn, thực hiện đảo lốp trong quá trình bảo dưỡng xe hoặc sau khi di chuyển 8.000 - 10.000 km. 

