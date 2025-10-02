Quan niệm sai lầm của người Việt về lốp ô tô

Lốp ô tô là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, dù vậy rất nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam vẫn mang những quan niệm sai lầm về lốp xe, dẫn đến việc bảo dưỡng, chăm sóc không đúng cách. Điều này làm tiềm ẩn rủi ro mất an toàn khi lái xe.

Dưới đây là những quan niệm sai lầm của người Việt về lốp xe, cần thay đổi:



Chỉ có lốp ô tô quá căng mới dễ nổ, nguy hiểm

Nhiều tài xế lo ngại việc bơm lốp quá căng sẽ dễ gây nổ lốp nhưng trên thực tế, lốp non hơi cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nguy hiểm kể trên. Khi áp suất lốp thấp, thành lốp sẽ biến dạng nhiều hơn trong quá trình xe lăn bánh, khiến ma sát bên trong tăng cao. Từ đó, nhiệt lượng sinh ra sẽ làm cao su, các lớp sợi gia cường yếu đi, dễ dẫn đến nổ lốp khi chạy ở tốc độ cao hoặc trong thời tiết nắng nóng.

Đa số người dùng ô tô tại Việt Nam còn giữ quan niệm chỉ có lốp bơm căng mới dễ nổ ẢNH: C.T

Các nghiên cứu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Mỹ (NHTSA) cũng khẳng định lốp non hơi không chỉ nóng nhanh hơn mà còn làm bề mặt mòn không đều, giảm khả năng bám đường và xe vận hành mất ổn định. Vì vậy, tài xế cần kiểm tra áp suất định kỳ, bơm theo thông số ghi ở tem cửa xe hoặc sổ tay hướng dẫn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Lốp còn nhiều gai, còn sử dụng tốt

Kiểm tra độ sâu gai lốp là cách để đánh giá tình trạng kỹ thuật của lốp xe nhưng đây không phải là tiêu chỉ duy nhất để xác định lốp có còn tốt hay không. Thực tế, cao su lốp vẫn lão hóa theo thời gian, cho dù xe ít di chuyển. Khi cao su bị cứng, nứt hoặc mất độ đàn hồi sẽ làm giảm khả năng bám đường, đặc biệt trên mặt trơn ướt, ngay cả khi gai vẫn còn dày.

Lốp ô tô có thể còn gai nhưng cao su lão hóa vẫn sẽ làm giảm khả năng bám đường ẢNH: C.T

Các hãng sản xuất khuyến cáo sau khoảng 5 - 6 năm sử dụng, lốp cần thay thế dù gai vẫn còn dày. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, quá trình lão hóa cao su có thể diễn ra nhanh hơn, buộc người dùng phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng lốp xe. Việc chỉ nhìn vào gai lốp để đánh giá tình trạng kỹ thuật sẽ thiếu chính xác, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Không cần đảo vị trí cho đến khi bắt buộc thay lốp mới

Các vị trí lốp xe không chịu tải giống nhau, do đó tốc độ mài mòn của lốp và vị trí mài mòn cũng khác nhau. Đơn cử với ô tô trang bị hệ dẫn động cầu trước, lốp trước phải truyền lực kéo, đảm nhận việc đánh lái và chịu phần lớn lực phanh nên nhanh mòn hơn lốp sau. Nếu không đảo lốp định kỳ, lốp mòn lệch sẽ khiến xe mất cân bằng khi vào cua hoặc khi phanh gấp, giảm tuổi thọ lốp.

Có thể kết hợp đảo lốp trong mỗi lần bảo dưỡng ô tô ẢNH: C.T

Đảo lốp cần phải dựa theo quy tắc phù hợp với từng loại lốp và hệ dẫn động. Với lốp một chiều hoặc khác kích thước ở trục trước và sau, sẽ có quy tắc đảo lốp riêng. Cần lưu ý, sau khi đảo lốp, nên kết hợp cân bằng động và kiểm tra góc đặt bánh xe để tránh hiện tượng rung vô-lăng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo, nên đảo lốp sau 8.000 - 10.000 km lăn bánh hoặc kết hợp trong các kỳ bảo dưỡng định kỳ. Thói quen này giúp phân bổ đều độ mòn, kéo dài tuổi thọ lốp và đảm bảo xe vận hành ổn định, an toàn.