Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc; khi một tài xế lái ô tô con chạy ẩu, chuyển làn nhập vào cao tốc "như tự sát", suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ ngày 30.10.2025 trên Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07), đoạn qua địa bàn phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên.

Ô tô con chuyển làn "như tự sát" trên cao tốc, suýt gây tai nạn liên hoàn

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khi đến khu vực nút giao Sông Công, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe con khác màu đỏ hiệu Mazda (chưa rõ biển kiểm soát) đang di chuyển trên đường dẫn nhập làn từ Quốc lộ 3 Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đáng nói, thay vì chạy theo làn dẫn nhập và từ từ chuyển làn để đảm bảo an toàn. Tài xế xe con này lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, bất chấp nguy hiểm lái xe chuyển cùng lúc 3 làn đường, lao hẳn sang làn trong cùng sát dải phân cách (làn đường cho phép các xe di chuyển với tốc độ cao).

Tình huống nhập làn cao tốc "như tự sát" suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng nếu tài xế ô tô gắn camera hành trình không lái xe tập trung và kịp thời đạp phanh giảm tốc. Vụ việc khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc.

Tình huống ô tô con chuyển cùng lúc 3 làn đường trên cao tốc suýt gây tai nạn nghiêm trọng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước kiểu lái xe quá liều lĩnh và cẩu thả của tài xế ô tô Mazda nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế ô tô vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyến sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



