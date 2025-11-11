Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Nai bắt nghi can trộm 1,8 tỉ đồng trong cốp xe mô tô

Lê Lâm
Lê Lâm
11/11/2025 17:46 GMT+7

Một nhân viên ngân hàng để 1,8 tỉ đồng trong cốp xe mô tô, bị một người đàn ông ngồi uống nước gần đó vô tình thấy và lấy trộm.

Chiều 11.11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Định Quán (Đồng Nai) đã bắt được nghi can lấy trộm 1,8 tỉ đồng chỉ sau 10 giờ gây án.

Đồng Nai bắt nghi can trộm 1,8 tỉ đồng trong cốp xe mô tô chỉ Sau 10 giờ - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Hải cùng số tiền cất giấu tại nhà

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, khoảng 17 giờ 55 phút ngày 10.11, Công an xã Định Quán nhận được tin báo về vụ mất 1,8 tỉ đồng bỏ trong cốp xe mô tô.

Nạn nhân là anh Nguyễn Bá Nam (32 tuổi, ở xã La Ngà, Đồng Nai, là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán). Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10.11, anh Nam để 1,8 tỉ đồng trong cốp xe mô tô và đậu xe trước ngân hàng.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, anh Nam ra lấy tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất. Anh liền đến trình báo Công an xã Định Quán.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi can là Nguyễn Hải (49 tuổi, ở Tân Phú, Đồng Nai) nên tiến hành truy bắt.

Đồng Nai bắt nghi can trộm 1,8 tỉ đồng trong cốp xe mô tô chỉ Sau 10 giờ - Ảnh 2.

Nghi can Nguyễn Hải tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đến rạng sáng 11.11, Công an xã Định Quán đã bắt giữ Nguyễn Hải và thu hồi toàn bộ 1,8 tỉ đồng là tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải khai nhận khoảng 16 giờ ngày 10.11, khi đang ngồi uống nước gần ngân hàng thì thấy có người đưa cho anh Nam một túi ni lông chứa nhiều tiền. Anh Nam bỏ túi tiền vào cốp xe mô tô rồi đi vào ngân hàng.

Lúc này, Hải đã lợi dụng sơ hở rồi dắt xe của anh Nam ra ngoài, nhờ người mở cốp lấy toàn bộ số tiền mang đi cất giấu trong xe ô tô của mình. Sau đó, Hải quay lại để xe mô tô về vị trí cũ nhằm tránh bị phát hiện rồi đem toàn bộ số tiền về nhà cất giấu.

Vụ trộm 1,8 tỉ đồng đang được Công an xã Định Quán tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm bình luận