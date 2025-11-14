Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Ô tô chạy thẳng nhưng cố tình giành làn đường rẽ trái để dừng chờ đèn đỏ

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
14/11/2025 11:48 GMT+7

Trong khi các xe đi thẳng phải xếp hàng chờ di chuyển, ô tô con lại lách sang làn đường dành cho các xe rẽ trái để vượt lên; khiến xe khác không kịp di chuyển kịp và phải chờ đèn đỏ thêm gần 2 phút.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, một tài xế lái ô tô, dù điều khiển xe đi thẳng nhưng vẫn cố tình giành làn đường của các phương rẽ trái, khiến nhiều xe phải mất thêm gần 2 phút dừng chờ đèn đỏ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 12 giờ ngày 11.11.2025 trên đường Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Lai Khê, TP.Hải Phòng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ).

Ô tô đi thẳng nhưng cố tình "cướp" làn rẽ trái để dừng chờ đèn đỏ

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 5, hướng từ Hà Nội về Hải Phòng. Khi đến giao lộ gần khu vực ga Lai Khê, tài xế cho xe đi vào làn trong cùng sát dải phân cách để rẽ trái vào đường tỉnh 186 (DT 186). Lúc này, phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô khác màu trắng, hiệu Toyota Veloz mang biển kiểm soát 15A-702.98 đang đi trên làn giữa đột ngột lách sang trái.

Đáng nói, dù đi thẳng (hướng về Hải Phòng) nhưng tài xế xe Veloz nói trên vẫn cố tình lách qua làn đường dành riêng cho các phương tiện rẽ trái vào DT 186, sau đó ngang nhiên dừng đỗ. Tình huống "cướp làn" khiến các xe phía sau không kịp rẽ trái, buộc phải chờ đèn đỏ thêm gần 2 phút; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Ô tô đi thẳng nhưng cố tình 'cướp' làn rẽ trái để dừng chờ đèn đỏ - Ảnh 1.

Tình huống ô tô con cố tình "cướp làn" của các xe rẽ trái gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe tham gia giao thông kiểu "khôn lỏi", bất chấp luật của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét tình huống và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (điểm a, khoản 1, điều 6).

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6). Đồng thời, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


