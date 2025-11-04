Mẹo đơn giản giúp 'tài mới' lái ô tô số tự động lên dốc cao dễ dàng

Khác với ô tô số sàn, việc điều khiển ô tô số tự động thường đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều thao tác đồng thời mang lại sự thoải mái cho người lái. Đây chính là lý do giúp ô tô số tự động được nhiều người ưa chuộng và trở nên phổ biến trên thị trường. Chỉ cần thao tác giữa chân ga, chân phanh… việc lái ô tô số tự động tưởng chừng đơn giản, nhưng khi gặp những con dốc cao như ra vào hầm chung cư, trung tâm thương mại lại khiến không ít "tài mới" hồi hộp, lúng túng do thiếu kỹ năng, kinh nghiệm xử lý.

Lái ô tô lên những con dốc cao, ra vào hầm chung cư, trung tâm thương mại khiến không ít "tài mới" hồi hộp, lúng túng do thiếu kỹ năng, kinh nghiệm xử lý Ảnh: AI

Có bằng lái ô tô từ cuối năm ngoái và sử dụng ô tô được gần 1 năm nay, anh Trần Văn Thành ngụ tại một chung cư ở phường Cát Lái, TP.HCM chia sẻ: "Nhà tôi đăng ký để ô tô dưới hầm chung cư. Con dốc ra vào hầm chung cư khá cao, nên thú thật mỗi lần lái xe lên hầm cảm giác khá hồi hộp, nhất là những lúc xe máy đông. Khi lên dốc cao, phần đầu xe, nắp ca-pô thường hạn chế tầm nhìn nhưng lo lắng nhất là việc điều khiển chân ga, chân phanh. Nếu không khéo sẽ khiến xe bị ì khi lao dốc, thậm chí có thể bị trôi".

Không chỉ anh Thành, nhiều tài mới do thiếu kỹ năng, kinh nghiệm thường gặp các tình huống va quẹt khi điều khiển xe lên dốc hầm các trung tâm thương mại. Thực tế, nhiều tòa nhà chung cư trung tâm thương mại thiết kế đường ra vào hầm để xe khá hẹp, lại có những khúc cua… khiến các "tài mới" gặp áp lực khi lái ô tô số tự động leo dốc.

"Sử dụng các chế độ số có sẵn, đạp ga như thế nào để xe không có cảm giác bị ì khi leo dốc hay làm sao để đánh lái chính xác khi qua các khúc cua dốc… là những khó khăn các tài mới thường gặp khi lái ô tô số tự động lên dốc cao. Việc này tưởng khó nhưng chỉ cần biết một số mẹo nhỏ, quen tay vài lần là có thể xử lý thuần thục." Anh L.Đ.T - tài xế có gần 10 năm kinh nghiệm sử dụng ô tô chia sẻ.

Điều quan trọng nhất các "tài mới" cần nắm khi lái ô tô số tự động leo dốc là hiểu rõ nguyên tắc vận hành của hộp số tự động Ảnh: B.H

Theo các tài xế có kinh nghiệm, điều quan trọng nhất các "tài mới" cần nắm khi lái ô tô số tự động leo dốc là hiểu rõ nguyên tắc vận hành của hộp số tự động, qua đó sẽ biết được cách để giúp xe không bị ì. Theo đó, với ô tô số tự động khi lên dốc, hộp số sẽ tự điều chỉnh cấp số phù hợp. Để xe không ì hoặc mất đà, người lái nên giữ ga đều và tránh nhấp nhả chân ga liên tục. Với một số mẫu xe có chế độ "L", "2", "B" hoặc "M", tài xế nên chuyển sang một trong các chế độ này để tăng mô-men xoắn, giúp xe leo dốc khỏe hơn và không bị trượt lùi.

"Người lái nên chuyển sang số thấp như số L, 2 hoặc B để tăng mô-men xoắn, giúp xe mạnh mẽ hơn khi lên dốc. Nếu để chế độ D, hộp số có thể tự động sang số cao quá sớm khiến xe bị ì, khó vượt dốc. Khi xe bắt đầu leo, chỉ cần giữ ga đều, tránh đạp mạnh đột ngột khiến bánh xe dễ quay trơn hoặc trượt", anh Nguyễn Văn Tiến - tài xế sử dụng ô tô lâu năm chia sẻ.

Bằng cách chọn số thấp ngay từ đầu, sức mạnh của xe có thể được phân bổ liên tục và hệ thống làm mát hộp số hoạt động nhẹ nhàng hơn. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là đối với những mẫu ô tô số tự động thông thường không được trang bị hệ thống làm mát dầu hộp số bổ sung.

Với những khu vực đường dốc nhỏ hẹp quanh co, các tài mới nên áp dụng nguyên tắc "tiến bám lưng" Ảnh: B.H

Với những khu vực đường dốc nhỏ hẹp quanh co, các tài mới nên áp dụng nguyên tắc "tiến bám lưng, lùi bám bụng". Nói một cách đơn giản, nếu ví một đoạn đường cong như cơ thể con người thì phần đường cong rộng hơn giống như lưng, còn đường cong hẹp hơn là bụng.

"Tiến bám lưng" nghĩa là khi điều khiển ô tô leo dốc ở đoạn đường cong, tài xế nên chú ý quan sát, mở rộng vòng cua để phía đầu xe hơi sát với phần lưng của đường đồng thời tránh va quẹt vào tường hoặc xe khác.

Ngoài ra, nên tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Không nên bám đuôi hoặc đi quá sát xe phía trước. Điều này rất quan trọng, bởi nếu xe phía trước bất ngờ dừng lại hoặc bị trượt, sẽ rất dễ xảy ra va chạm. Với những đoạn dốc cao, ngắn… nếu có nhiều xe lưu thông, nên dừng lại chờ xe phía trước vượt qua dốc rồi mới di chuyển, điều này sẽ giúp hạn chế việc phải dừng xe ngang dốc. Trong trường hợp buộc phải dừng lâu trên dốc nên chuyển cần số về N hoặc P và kéo phanh tay để tránh nóng hộp số, đồng thời giúp chân người lái được "nghỉ" thay vì giữ phanh liên tục.

Với những mẹo nhỏ trên, "tài mới" hoàn toàn có thể tự tin lái ô tô số tự động vượt qua những con dốc cao hay hầm gửi xe một cách an toàn, êm ái.