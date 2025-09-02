Làm sao để tránh 'giấc ngủ trắng' khi lái ô tô đường dài

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày đang dần khép lại, đây là thời điểm nhiều người ở quê lái ô tô chở gia đình, bạn bè quay trở lại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội để làm việc, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Trong suốt hành trình về quê và quay trở lại thành phố, nhiều người phải lái ô tô qua hàng trăm, hàng ngàn kilomet. Do đó, nếu sức khỏe không đảm bảo, các tài xế dễ rơi vào tình trạng "giấc ngủ trắng" khi lái ô tô đường dài, nhất là khi lái xe xuyên suốt trên các tuyến đường cao tốc.

Nếu sức khỏe không đảm bảo, các tài xế dễ rơi vào tình trạng "giấc ngủ trắng" khi lái ô tô đường dài Ảnh: B.H

"Giấc ngủ trắng" là gì?

"Giấc ngủ trắng" không phải là một thuật ngữ y học mà thường được sử dụng để mô tả tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không đủ giấc. Theo các bác sĩ, khi rơi vào tình trạng giấc ngủ trắng, người lái ô tô thường mất khả năng kiểm soát cơn buồn ngủ và khó giữ được tỉnh táo khi cần thiết.

Thực tế, với các tài xế lái ô tô đường dài, "giấc ngủ trắng" thường ập đến sau giờ trưa, nhất là sau khi người lái ô tô dùng bữa trưa hoặc khi thời gian trôi về buổi chiều tà. Sau nhiều giờ lái xe, lúc này cơ thể mệt mỏi, ít vận động người lái rất dễ gặp các cơn buồn ngủ. Đặc biệt, khi ô tô trên đường cao tốc thẳng tắp không có chướng ngại vật, não bộ cũng sẽ tự động giảm độ tỉnh táo, khiến người lái rơi vào giấc ngủ trắng mà không hề hay biết, dù mắt thậm chí vẫn mở.

Theo các bác sĩ, các tài xế lái ô tô đường dài có nguy cơ rơi vào giấc ngủ trắng sẽ gặp các dấu hiệu như mơ màng, khó tập trung, mí mắt nặng và ngáp thường xuyên… Nếu gặp tình trạng giấc ngủ trắng, người lái ô tô sẽ khó có thể duy trì được sự tập trung khi lái xe, qua đó dễ dẫn đến va chạm hay tai nạn giao thông.

Khi ô tô trên đường cao tốc thẳng tắp không có chướng ngại vật, não bộ cũng sẽ tự động giảm độ tỉnh táo, khiến người lái rơi vào giấc ngủ trắng Ảnh: B.H

Lái ô tô đường dài, làm sao để tránh rơi vào giấc ngủ trắng?

Giấc ngủ trắng thường tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường với các lái xe. Do đó, trong trường hợp lái ô tô đường dài, các tài xế nên lên kế hoạch chuẩn bị và nên chú ý nghỉ ngơi phù hợp trong hành trình để tránh rơi vào tình trạng giấc ngủ trắng.

Đầu tiên, để tránh tình trạng giấc ngủ trắng và duy trì sự tỉnh táo trước khi lái ô tô đường dài, các tài xế nên chú ý nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc ít nhất từ 6 - 7 tiếng. Trước mỗi hành trình, nên tránh uống rượu bia hay các loại thuốc điều trị bệnh có khả năng gây buồn ngủ.

Trong hành trình di chuyển bằng ô tô, nên sắp xếp lộ trình nghỉ ngơi hợp lý để tránh tình trạng lái xe liên tục quá 3 giờ. Giữa các chặng trong hành trình, nên ghé lại các trạm dừng chân hay trạm xăng, sạc điện để dành thời gian nạp năng lượng, uống nước, rửa mặt, đi vệ sinh để cơ thể có trạng thái tốt nhất. Sau mỗi chặng đường, khi xuống xe người lái nên thực hiện một số động tác thể dục để vận động chân tay, giúp cơ thể tỉnh táo, tránh tình trạng mệt mỏi.

Trong suốt quá trình lái ô tô đường dài, nếu cảm thấy mệt mỏi hay có dấu hiệu buồn ngủ nên dừng xe để nghỉ ngơi hoặc chợp mắt một lát khoảng 15 - 20 phút Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, vào mỗi bữa ăn, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh trước khi lái xe. Không nên ăn quá nhiều chất béo, tinh bột… có thể khiến cơ thể buồn ngủ nhanh hơn. Sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là sau bữa trưa, khi lái ô tô trở lại các lái xe nên hạn chế nghe các bản nhạc quá êm đềm, du dương hay các chương trình radio kể chuyện… vì dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Đặc biệt, trong suốt quá trình lái ô tô đường dài, nếu cảm thấy mệt mỏi hay có dấu hiệu buồn ngủ… không nên gắng sức lái xe đến điểm dừng. Thay vào đó, nên dừng xe để nghỉ ngơi hoặc chợp mắt một lát khoảng 15 - 20 phút. Đừng bao giờ cố gắng quá sức, vì hậu quả có thể rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho những người khác cùng tham gia giao thông.