Xử phạt tài xế lái xe tải lạng lách, chèn đường ô tô trên cao tốc

Mạng xã hội mới đây lan truyền một số đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi tài xế xe tải bất chấp nguy hiểm, liên tục lái xe chạy lạng lách đánh võng, tạt đầu chèn đường một xe khác cùng chiều trên cao tốc, suýt dẫn đến tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 14 giờ 18 phút ngày 22.11.2025, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Xử phạt tài xế lái xe tải lạng lách, chèn đường ô tô khác trên cao tốc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô di chuyển phía sau, thời điểm nói trên, xe này đang lưu thông trên Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Khi vừa qua cầu Long Thành một đoạn, tài xế một phen giật mình khi phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe tải nhỏ màu xanh, mang biển kiểm soát 60C-657.85 bất ngờ vượt lên; sau đó liên tục chạy lạng lách tạt đầu, chèn đường ô tô gắn camera hành trình.

Đáng nói, tình huống giao thông diễn ra trên đoạn cao tốc đang sửa chữa, mặt đường hẹp và có nhiều phương tiện lưu thông; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh, xem thường pháp luật của tài xế xe tải nói trên. Bởi hành vi lái xe lạng lách, đánh võng như trong đoạn video là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là trên đường cao tốc.

Tình huống xe tải lạng lách, chèn đường ô tô khác trên cao tốc gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt thật nghiêm tài xế nói trên, tránh những sự vụ đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ cư dân mạng, ngày 23.11.2025, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT đã mời lái xe Nguyễn Văn L (sinh năm 1991, trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) đến trụ sở làm việc. Sau đó tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm về hành vi "chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc" đối với tài xế nói trên.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



