Đi thẳng trên làn đường rẽ trái có bị trừ điểm bằng lái xe?

Trong giờ cao điểm tại các giao lộ lớn, nhiều tài xế thường cố tình lách vào làn đường dành cho phương tiện rẽ trái rồi đi thẳng để tiết kiệm thời gian. Một số trường hợp không quan sát kỹ vạch kẻ đường, biển báo, dẫn đến vi phạm luật giao thông.

Biển R.411 quy định phương tiện đi đúng theo chỉ dẫn ẢNH: QCVN

Thông thường, trên các đoạn đường có biển báo hiệu lệnh R.411 (chỉ hướng đi bắt buộc trên mỗi làn đường) hoặc vạch mũi tên kẻ đường 9.3 (chỉ hướng xe phải đi) thì bắt buộc người điều khiển phương tiện phải tuân theo chỉ dẫn.

Nếu đi thẳng trên làn đường dành cho xe rẽ trái, người điều khiển phương tiện đã không tuân thủ chỉ dẫn của vạch kẻ đường hoặc biển chỉ dẫn. Lỗi này xếp vào hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), lỗi điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường sẽ bị phạt 200.000 - 400.000 đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 7.

Điều khiển phương tiện đi sai làn đường quy định, gây tai nạn giao thông bị trừ 10 điểm GPLX ẢNH: TN

Trong trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm lỗi trên, mức phạt sẽ tăng lên từ 400.000 - 600.000 đồng, căn cứ theo điểm a, khoản 1, điều 6, Nghị định 168. Cả hai trường hợp vi phạm kể trên đều không bị trừ điểm trong giấy phép lái xe (GPLX).

Tuy nhiên, nếu vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường, dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 10, điều 6, Nghị định 168. Ngoài ra, còn bị phạt trừ 10 điểm trên GPLX theo điểm d, khoản 16, điều 6.

Như vậy, lỗi đi thẳng trên làn đường dành cho phương tiện rẽ trái chỉ bị phạt tiền theo quy định tại Nghị định 168. Trong trường hợp gây ra tai nạn, người điều khiển ô tô bị trừ 10 điểm bằng lái xe, phạt cao nhất 22 triệu đồng.

Tình huống tranh đường, chen lấn vào làn dành cho phương tiện rẽ trái để đi thẳng không chỉ gây ức chế cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn tại các giao lộ. Do đó, tài xế nên xếp hàng ở đúng làn đường di chuyển để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro tai nạn và bị phạt theo quy định hiện hành.