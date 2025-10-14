Phân biệt biển báo tam giác viền đỏ, nền vàng quay ngược chiều nhau thế nào?

Không ít người tham gia giao thông cảm thấy bối rối khi nhìn thấy hai biển báo giao thông đều có hình tam giác, viền đỏ, nền vàng nhưng quay ngược chiều nhau. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người không phân biệt được ý nghĩa của từng biển báo, có thể dẫn đến việc không chấp hành đúng quy định giao thông.

Biển W.208 và W.247 dễ khiến nhiều người nhầm lẫn vì có hình dáng, màu sắc khá giống nhau ẢNH: QCVN

Cách phân biệt biển báo W.247 và W.208

Theo đó, hai biển này có mã W.247 và W.208. Trong đó, biển W.247 có hình tam giác với đầu nhọn hướng lên là biển "Chú ý xe đỗ". Biển này được đặt để báo trước sự xuất hiện của phương tiện đang đỗ chiếm một phần lòng đường hoặc chướng ngại vật tạm thời. Khi thấy biển này, người điều khiển cần giảm tốc, quan sát kỹ phía trước và chủ động tránh né nếu cần thiết. Biển mang tính nhắc nhở nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện cùng lưu thông.

Việc đặt biển W.247 thường được thực hiện cách chỗ xe đỗ khoảng 5 mét về phía trước và phía sau để người tham gia giao thông có đủ thời gian xử lý tình huống.

Trong khi đó, biển W.208 mang ý nghĩa cảnh báo Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính), để báo trước điểm giao cắt với đường chính, nơi người lái phải nhường đường cho phương tiện lưu thông trên tuyến ưu tiên. Đặc điểm dễ nhận biết là tam giác ngược, đỉnh hướng xuống dưới.

Biển W.208 được đặt để cảnh báo phía trước có giao nhau với đường ưu tiên ẢNH: T.T

Biển W.208 bố trí trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên tại vị trí giao nhau. Trong khu vực đông dân cư, biển được đặt ngay trước điểm giao với đường ưu tiên để người lái có thể nhận biết sớm. Ngoài khu đông dân cư, tùy khoảng cách giữa vị trí đặt biển và nơi giao cắt sẽ lắp thêm biển phụ S.502 "Khoảng cách đến vị trí báo hiệu" nhằm giúp người điều khiển chủ động từ xa.

Ở những giao lộ phức tạp hoặc trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ có nhiều hướng rẽ, biển W.208 thường được lắp kèm với biển phụ S.506b "Hướng đường ưu tiên" để người lái xác định chính xác luồng di chuyển của tuyến đường chính.

Khi gặp biển này, tài xế cần giảm tốc, quan sát kỹ và nhường đường cho xe đang đi trên đường ưu tiên. Nếu không tuân thủ, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt lỗi "Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, từ đường nhánh ra đường chính" theo điểm n, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền đối với lỗi này từ 4 - 6 triệu đồng.

Hiểu đúng ý nghĩa của biển báo không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh bị xử phạt mà còn giúp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Dù mang ý nghĩa khác nhau nhưng đối với hai biển kể trên, tài xế cần phải giảm tốc độ, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm, tai nạn không đáng có.



