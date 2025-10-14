Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Phân biệt biển báo tam giác viền đỏ, nền vàng quay ngược chiều nhau thế nào?

Chí Tâm
Chí Tâm
14/10/2025 14:30 GMT+7

Hai biển báo có hình tam giác viền đỏ, nền vàng nhưng quay ngược chiều nhau khiến nhiều người bối rối khi tham gia giao thông vì không hiểu rõ ý nghĩa, có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm.

Không ít người tham gia giao thông cảm thấy bối rối khi nhìn thấy hai biển báo giao thông đều có hình tam giác, viền đỏ, nền vàng nhưng quay ngược chiều nhau. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người không phân biệt được ý nghĩa của từng biển báo, có thể dẫn đến việc không chấp hành đúng quy định giao thông.

Phân biệt biển báo tam giác viền đỏ, nền vàng quay ngược chiều nhau thế nào? - Ảnh 1.

Biển W.208 và W.247 dễ khiến nhiều người nhầm lẫn vì có hình dáng, màu sắc khá giống nhau

ẢNH: QCVN

Cách phân biệt biển báo W.247 và W.208

Theo đó, hai biển này có mã W.247 và W.208. Trong đó, biển W.247 có hình tam giác với đầu nhọn hướng lên là biển "Chú ý xe đỗ". Biển này được đặt để báo trước sự xuất hiện của phương tiện đang đỗ chiếm một phần lòng đường hoặc chướng ngại vật tạm thời. Khi thấy biển này, người điều khiển cần giảm tốc, quan sát kỹ phía trước và chủ động tránh né nếu cần thiết. Biển mang tính nhắc nhở nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện cùng lưu thông.

Việc đặt biển W.247 thường được thực hiện cách chỗ xe đỗ khoảng 5 mét về phía trước và phía sau để người tham gia giao thông có đủ thời gian xử lý tình huống.

Trong khi đó, biển W.208 mang ý nghĩa cảnh báo Giao nhau với đường ưu tiên (đường chính), để báo trước điểm giao cắt với đường chính, nơi người lái phải nhường đường cho phương tiện lưu thông trên tuyến ưu tiên. Đặc điểm dễ nhận biết là tam giác ngược, đỉnh hướng xuống dưới.

- Ảnh 2.

Biển W.208 được đặt để cảnh báo phía trước có giao nhau với đường ưu tiên

ẢNH: T.T

Biển W.208 bố trí trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên tại vị trí giao nhau. Trong khu vực đông dân cư, biển được đặt ngay trước điểm giao với đường ưu tiên để người lái có thể nhận biết sớm. Ngoài khu đông dân cư, tùy khoảng cách giữa vị trí đặt biển và nơi giao cắt sẽ lắp thêm biển phụ S.502 "Khoảng cách đến vị trí báo hiệu" nhằm giúp người điều khiển chủ động từ xa.

Ở những giao lộ phức tạp hoặc trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ có nhiều hướng rẽ, biển W.208 thường được lắp kèm với biển phụ S.506b "Hướng đường ưu tiên" để người lái xác định chính xác luồng di chuyển của tuyến đường chính. 

Khi gặp biển này, tài xế cần giảm tốc, quan sát kỹ và nhường đường cho xe đang đi trên đường ưu tiên. Nếu không tuân thủ, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt lỗi "Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, từ đường nhánh ra đường chính" theo điểm n, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền đối với lỗi này từ 4 - 6 triệu đồng.

Hiểu đúng ý nghĩa của biển báo không chỉ giúp người điều khiển phương tiện tránh bị xử phạt mà còn giúp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Dù mang ý nghĩa khác nhau nhưng đối với hai biển kể trên, tài xế cần phải giảm tốc độ, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm, tai nạn không đáng có.


Tin liên quan

Phân biệt biển cấm 'xe máy' và 'xe gắn máy' thế nào?

Phân biệt biển cấm 'xe máy' và 'xe gắn máy' thế nào?

Biển cấm "xe máy" và "xe gắn máy" tuy khá giống nhau về kiểu dáng nhưng lại khác nhau về khái niệm, loại phương tiện tương ứng. Điều này khiến nhiều người tham gia giao thông dễ bị nhầm lẫn.

Phân biệt biển báo ô tô quay ngang và dọc thế nào để tránh bị phạt?

Lưu ý vị trí cấm quay đầu ô tô dù không có biển báo

Khám phá thêm chủ đề

Biển báo phân biệt biển báo biển giao thông đường ưu tiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận