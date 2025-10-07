Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Phân biệt biển cấm 'xe máy' và 'xe gắn máy' thế nào?

Chí Tâm
Chí Tâm
07/10/2025 14:20 GMT+7

Biển cấm "xe máy" và "xe gắn máy" tuy khá giống nhau về kiểu dáng nhưng lại khác nhau về khái niệm, loại phương tiện tương ứng. Điều này khiến nhiều người tham gia giao thông dễ bị nhầm lẫn.

Thông thường, rất hiếm đoạn đường nào chỉ cấm xe gắn máy mà không cấm xe máy vì cả hai loại phương tiện này đều được xếp vào xe máy. Tuy nhiên, quy định hiện hành vẫn có biển báo phân biệt rõ "Cấm xe máy" và "Cấm xe gắn máy" khiến rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn.

Căn cứ theo điều 26, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT, mã biển báo P.104 là biển "Cấm xe máy". Trong khi đó, mã biển báo P.111a là biển "Cấm xe gắn máy". Về điểm chung, cả hai loại biển cấm này đều có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng và gạch chéo đỏ, hướng từ trái qua phải. 

Phân biệt biển cấm 'xe máy' và 'xe gắn máy' thế nào? - Ảnh 1.

Biển cấm "xe máy" và "xe gắn máy" đều có dạng tròn, viền đỏ, nền trắng và gạch chéo từ trái qua phải

ẢNH: QCVN

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở biển cấm xe máy sẽ có người ngồi trên mô-tô màu đen. Ngược lại biển cấm xe gắn máy không có người ngồi trên xe, hình dạng phương tiện cũng khá giống với xe đạp. Cả hai loại biển này đều mang ý nghĩa cấm phương tiện lưu thông vào đoạn đường đặt biển báo hiệu.

Xe máy và xe gắn máy khác nhau thế nào?

Khái niệm giữa xe máy và xe gắn máy được phân biệt rõ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Theo điểm e, khoản 1, điều 34 của luật trên, xe máy là phương tiện hai hoặc ba bánh, chạy bằng động cơ và có vận tốc trên 50 km/giờ. Với xe ba bánh, khối lượng bản thân không vượt quá 400 kg.

Phân biệt biển cấm 'xe máy' và 'xe gắn máy' thế nào? - Ảnh 2.

Honda SH được xếp vào nhóm xe máy

ẢNH: CHÍ TÂM

Căn cứ điểm g, khoản 1, điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe gắn máy là loại xe hai hoặc ba bánh, được thiết kế để chạy bằng động cơ, tốc độ tối đa không vượt quá 50 km/giờ. Nếu là xe sử dụng động cơ đốt trong, dung tích xi-lanh không vượt quá 50 cm3. Đối với xe điện, công suất không vượt quá 4 kW.

Như vậy, nhóm xe máy sẽ bao gồm các mẫu xe như Honda SH, Yamaha PG-1, Lambretta X125... Với định nghĩa như trên, xe gắn máy sẽ bao gồm các mẫu mã như VinFast Motio, SYM Angela 50...

Ngoài ra, pháp luật cũng đặt ra yêu cầu cụ thể đối với người điều khiển từng loại phương tiện. Căn cứ theo điểm a và b, khoản 1, điều 59 của bộ luật này, công dân từ đủ 16 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy mà không bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Chính vì vậy, học sinh bậc trung học phổ thông hiện nay có thể hợp pháp điều khiển xe máy điện hoặc xe gắn máy khi tham gia giao thông. Ngược lại, để điều khiển xe máy, người lái phải đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe hạng A1, A hoặc B theo quy định. 

Trường hợp người điều khiển xe máy hoặc xe gắn máy đi vào khu vực có biển báo cấm tương ứng, sẽ bị xử phạt theo điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

