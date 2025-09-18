Vị trí cấm đỗ ô tô khiến tài xế dễ bị phạt

Gần đây, lực lượng CSGT TP.HCM liên tục tuần tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ ô tô không đúng nơi quy định. Theo đó, nhiều tình huống tài xế cứ nghĩ rằng bản thân đã đậu xe đúng vị trí cho phép nhưng vô tình vi phạm các vị trí cấm dừng, đỗ ô tô, dẫn đến bị phạt.

Căn cứ theo khoản 4, điều 18, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ năm 2025 quy định đến 15 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không được dừng, đỗ xe ở những vị trí không được phép. Đơn cử như bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép; gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe...

Nhiều tài xế ngang nhiên đỗ xe ở vị trí cấm dừng, đỗ dẫn đến bị xử phạt ẢNH: V.P

Các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở giao thông; dẫn đến tai nạn giao thông đều bị xử lý nghiêm với mức phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Dưới đây là một số vị trí cấm dừng, đỗ xe tài xế dễ mắc phải:

Đỗ hai bên cổng cơ quan

Nhiều tài xế khi chở khách đến cơ quan hoặc đi công việc thường để xe sát hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức bố trí đường cho xe ra vào. Thực tế, phạm vi 5 mét hai bên cổng cũng thuộc diện cấm, song quy định này thường bị bỏ qua.

Hành vi này dễ gây cản trở, làm khó xe ra vào trụ sở, đặc biệt nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp như xe cứu thương, cứu hỏa hoặc xe công vụ cần di chuyển nhanh. Theo điểm đ, khoản 3, điều 6 Nghị định 168, dừng, đỗ tại vị trí này bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đỗ xe không sát lề đường

Nhiều tài xế khi dừng hoặc đỗ xe thường không chú ý căn sát vào lề đường, đặc biệt lúc vội vàng trả khách hoặc khi đường đông. Một số khác do thiếu kỹ năng căn chỉnh khoảng cách nên để bánh xe chếch ra ngoài, cách xa lề đường nhiều hơn mức cho phép.

Theo quy định, ô tô chỉ được dừng, đỗ sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và việc dừng, đỗ phải bảo đảm không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Dừng, đỗ xe không sát lề đường có thể bị phạt đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168 ẢNH: A.I

Khi xe đỗ lấn ra lòng đường, phần thân xe chiếm diện tích làn đường, khiến các phương tiện khác buộc phải lấn sang làn bên để tránh, nguy hiểm tại các tuyến phố hẹp, mật độ giao thông cao. Đây cũng là nguyên nhân gây ùn tắc trong giờ cao điểm.

Theo điểm đ, khoản 2, điều 6 Nghị định 168, dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải chiều đi hoặc bánh xe cách lề quá 0,25 m sẽ bị phạt 600.000 - 800.000 đồng. Lỗi tương tự nhưng trong trường hợp đỗ xe sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm e khoản 3, điều 6 cùng Nghị định.

Trên miệng cống thoát nước, hầm điện

Không ít tài xế chỉ chú ý tìm chỗ trống để dừng xe mà ít quan sát mặt đường bên dưới. Những vị trí như miệng cống, hầm kỹ thuật thường không có biển báo rõ ràng, nhiều người vô tình để xe chắn ngay phía trên.

Đỗ ô tô trên miệng cống gây khó khăn cho đơn vị chức năng khi cần tiếp cận để xử lý sự cố ẢNH: A.I

Xe đỗ trên miệng cống có thể gây khó khăn cho đơn vị chức năng khi cần tiếp cận để xử lý sự cố. Ngoài ra, trọng lượng xe đặt lên miệng hầm, nắp cống tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, hư hỏng kết cấu, thậm chí gây mất an toàn cho chính phương tiện.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm e, khoản 3, điều 6 Nghị định 168.



