Sai lầm của tài xế khi tin vào tính năng cảnh báo tốc độ trên bản đồ

Tâm Võ
Tâm Võ
11/11/2025 09:55 GMT+7

Nhiều tài xế tin vào cảnh báo tốc độ của ứng dụng bản đồ nhưng độ trễ dữ liệu và sai số GPS khiến cảnh báo lệch so với thực tế, dễ dẫn đến các tình huống vi phạm giao thông.

Các ứng dụng bản đồ trên ô tô có tích hợp tính năng cảnh báo chạy quá tốc độ khá phổ biến, bao gồm ứng dụng thu phí và miễn phí. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đưa ra các cảnh báo chính xác. 

Sai lầm của tài xế khi tin vào tính năng cảnh báo tốc độ trên bản đồ - Ảnh 1.

Một số ứng dụng bản đồ hiện nay có tính năng cảnh báo vượt quá tốc độ

ẢNH: C.T

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Đặng Minh Hiền, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM chia sẻ: "Tôi đang dùng ứng dụng bản đồ thu phí khá phổ biến với nhiều tính năng. Tuy nhiên, khi lái xe qua biển báo khu vực đông dân cư, ứng dụng vẫn hiển thị tốc độ tối đa 90 km/giờ, sau khoảng 100 - 200 m mới điều chỉnh về 60 km/giờ". Theo anh Hiền, chỉ trong quãng đường ngắn như vậy cũng đủ khiến người lái vượt quá tốc độ, bị camera phạt nguội ghi hình.

Câu chuyện của anh Hiền không phải trường hợp cá biệt. Anh Trần Hữu Đông, ngụ phường Xóm Củi, TP.HCM cho biết, nhiều tuyến tỉnh lộ hoặc đường nông thôn cho phép chạy tối đa 80 km/giờ nhưng ứng dụng lại báo chỉ 60 km/giờ. "Khi nhìn bản đồ thấy cảnh báo tốc độ thấp hơn thực tế, người lái dễ bối rối, không biết nên tin vào đâu", anh Đông nói thêm.

Rất nhiều những chia sẻ, băn khoăn tương tự của giới tài xế, phản ánh tình trạng đặt trọn niềm tin vào tính năng cảnh báo tốc độ của ứng dụng điều hướng. Trên các ứng dụng như Vietmap, Waze, HERE WeGo... những tiện ích này vốn được xem là công cụ hỗ trợ, giúp người điều khiển chủ động điều chỉnh tốc độ và tránh bị phạt nguội. Tuy nhiên, cảnh báo không phải lúc nào cũng chính xác.

Nguyên nhân khiến thông tin cảnh báo không chính xác đến từ việc cập nhật dữ liệu chậm. Ở nhiều tuyến đường thường xuyên thay đổi biển báo giao thông hoặc đang thi công, dữ liệu mới chưa bổ sung kịp thời nên ứng dụng vẫn hiển thị cảnh báo cũ, không trùng khớp với thực tế.

Sai lầm của tài xế khi tin vào tính năng cảnh báo tốc độ trên bản đồ - Ảnh 2.

Tài xế chỉ nên xem các thông tin cảnh báo trên ứng dụng bản đồ để tham khảo

ẢNH: B.T

Bên cạnh đó, độ chính xác của tín hiệu GPS trên điện thoại hoặc thiết bị dẫn đường cũng ảnh hưởng lớn đến thời điểm cảnh báo. Khi tín hiệu bị nhiễu, hệ thống có thể phản ứng chậm, khiến cảnh báo xuất hiện muộn vài chục đến hàng trăm mét sau khi xe đã đi qua biển báo đặt trên đường.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sự phức tạp của hệ thống biển báo tại Việt Nam cũng là thách thức lớn đối với nhà phát triển. Có những biển giới hạn tốc độ chỉ áp dụng theo khung giờ hoặc cho từng loại phương tiện khác nhau, trong khi dữ liệu bản đồ thường chỉ hiển thị con số chung. Điều này khiến phần mềm không thể phản ánh chính xác thông tin thực tế.

Một số ứng dụng như Waze dựa vào nguồn dữ liệu cộng đồng, cho phép người dùng tự báo cáo vị trí camera hoặc chốt kiểm soát tốc độ. Cách làm này giúp thông tin phong phú hơn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro vì không có cơ chế xác minh.

Do đó, chỉ nên xem tính năng cảnh báo tốc độ trên các ứng dụng bản đồ là công cụ hỗ trợ trong quá trình di chuyển, không thể thay thế việc quan sát biển báo thực tế. Lái xe an toàn vẫn phụ thuộc vào sự tập trung, chú ý biển báo của tài xế để điều chỉnh tốc độ phù hợp.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
