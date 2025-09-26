Không dùng Google Maps, tài xế Việt có ứng dụng nào thay thế?

Từ trước đến nay, Google Maps gần như là ứng dụng bản đồ "quốc dân" tại Việt Nam, có trên hầu hết điện thoại thông minh, là công cụ dẫn đường phổ biến của nhiều tài xế khi lái xe. Tuy nhiên, công nghệ phát triển và thói quen người dùng thay đổi khiến ứng dụng bản đồ của Google mất thế độc tôn.

Không dùng Google Maps, tài xế Việt vẫn có nhiều lựa chọn thay thế khi lái xe ẢNH: T.N

Theo chia sẻ của nhiều người dùng, Google Maps chỉ có tính năng dẫn đường, định vị, cập nhật tình hình giao thông thời gian thực... khá cơ bản và gần như ứng dụng bản đồ nào cũng có các tính năng này. Đối với cánh tài xế, đặc biệt những người "ôm" vô-lăng hàng ngày, các tính năng liên quan tới cảnh báo tốc độ, đọc biển báo giao thông, cảnh báo camera phạt nguội... mới mang tính thực tiễn, cần thiết hiện nay.

Dưới đây là một số ứng dụng bản đồ có thể thay thế Google Maps:

Waze

Waze được xem là ứng dụng bản đồ mang tính cộng đồng mạnh nhất hiện nay. Ứng dụng bản đồ này khác biệt nhờ chính những thông tin do người dùng cập nhật trong quá trình sử dụng. Mỗi tài xế khi dùng Waze đều có thể báo cáo tình hình thực tế như kẹt xe, tai nạn, công trình hay chốt kiểm tra.

Ứng dụng bản đồ Waze có tính năng cập nhật thông tin thực tế từ phía cộng đồng người dùng ẢNH: AIMERLAB

Nếu trên một tuyến đường xảy ra ùn tắc, chỉ cần vài người dùng báo cáo, hệ thống sẽ tự động phân tích và đề xuất lộ trình thay thế. Đây là tính năng mà Google Maps khó sánh kịp, bởi thiên về dữ liệu thu thập tổng hợp, cập nhật tức thì.



Trên thực tế, Waze đặc biệt hữu ích với tài xế thường đi các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh... nơi mà việc biết trước các vị trí kẹt xe, có chốt kiểm tra, tai nạn sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và chủ động hơn trong hành trình. Ở những khu vực ít người sử dụng, tính cộng đồng chưa phát huy hiệu quả tối đa, nhưng tại các đô thị lớn, Waze trở thành "trợ lý giao thông" đắc lực.

VietMap

Khác với Waze thiên về tính cộng đồng, VietMap là sản phẩm "thuần Việt" được phát triển dành riêng cho điều kiện giao thông Việt Nam. Ứng dụng này có thế mạnh bởi cơ sở dữ liệu chi tiết, bao phủ mọi tuyến đường trên cả nước, từ quốc lộ, tỉnh lộ cho tới các con hẻm trong nội đô.

Ứng dụng VietMap có nhiều tính năng hấp dẫn nhưng bắt người mua trả phí ẢNH: T.N

Một trong những thế mạnh của VietMap là tích hợp các tính năng cảnh báo tốc độ, nhận diện biển báo và cung cấp dữ liệu giao thông theo thời gian thực tại một số thành phố lớn. Ngoài ra, việc thường xuyên cập nhật dữ liệu, thông tin biển báo, tuyến đường cấm xe... là thế mạnh của ứng dụng này so với những loại bản đồ trực tuyến khác.

Xét về tính thực dụng, VietMap phù hợp với những tài xế xe công nghệ, taxi liên tỉnh... thường xuyên di chuyển trong thành phố và vùng ven. Dữ liệu bản đồ chi tiết giúp tài xế tránh được rủi ro khi đi vào những tuyến đường cấm, đường một chiều. Tuy nhiên, để sử dụng toàn bộ các tính năng, ứng dụng này bắt người dùng phải trả phí. Các tính năng miễn phí khá cơ bản, kém xa Google Maps.

Here WeGo

Here WeGo là ứng dụng quốc tế, nổi bật với khả năng tải bản đồ ngoại tuyến chi tiết và có cảnh báo tốc độ ở một số cung đường. Đây là lợi thế với tài xế Việt khi di chuyển đến vùng núi, nông thôn hoặc những khu vực sóng di động yếu, nơi các ứng dụng online thường mất kết nối.

Here WeGo nổi bật với bản đồ ngoại tuyến, có cảnh báo tốc độ ở một số tuyến đường ẢNH: T.T

Ứng dụng này cung cấp bản đồ của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ nhiều hình thức di chuyển như ô tô, xe máy, xe đạp hoặc đi bộ. Các tính năng như hiển thị tốc độ giới hạn, dẫn đường bằng giọng nói, tính toán lộ trình... đều được đánh giá cao. Người dùng có thể tải toàn bộ bản đồ của Việt Nam để sử dụng mà không cần kết nối internet.

Trong điều kiện thực tế, Here WeGo hữu ích khi đi du lịch đường dài, leo núi hoặc đi qua các khu vực hạ tầng mạng chưa hoàn thiện.