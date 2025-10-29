4 bộ phận trên ô tô cần kiểm tra để lái xe an toàn khi trời mưa

Thời tiết tại nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão, triều cường. Việc lái ô tô trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thực tế, đã có không ít vụ tai nạn xảy ra trong mùa mưa mà nguyên nhân chủ yếu do tầm nhìn giảm, đường trơn trượt làm tăng nguy cơ mất lái. Theo các tài xế có kinh nghiệm, việc lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết trời mưa, đường trơn trượt không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng cầm lái mà còn ở tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Bởi, một số chi tiết, bộ phận trên ô tô như lốp xe, cần gạt mưa, má phanh… nếu bị hao mòn quá mức mà không được kiểm tra, bảo dưỡng kịp thời có thể khiến xe vận hành mất an toàn.

Việc lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết trời mưa, đường trơn trượt không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng cầm lái mà còn ở tình trạng kỹ thuật của phương tiện Ảnh: B.H

Anh Lê Minh Thành, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM chia sẻ: "Nhiều người thường nói về kỹ năng lái, cách xử lý tình huống để đảm bảo an toàn khi lái ô tô trong điều kiện trời mưa, đường trơn… mà quên mất rằng, nếu các bộ phận như lốp xe, cần gạt mưa hay má phanh nếu quá mòn và không được kiểm tra bảo dưỡng cũng sẽ ảnh hưởng đến an toàn khi xe vận hành."

Dưới đây là 4 bộ phận quan trọng trên ô tô, người dùng cần kiểm tra để lái xe an toàn khi trời mưa:

Lốp xe

Không chỉ trời nắng nóng, mùa mưa cũng là thời điểm người dùng ô tô cần đặc biệt chú ý đến tình trạng lốp xe, bởi đây là bộ phận trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng bám đường, phanh và kiểm soát hướng lái. Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, lốp mòn hoặc bơm thiếu áp suất (lốp non) là hai nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ mất lái và tai nạn trong điều kiện đường trơn trượt. Nếu lốp mòn, các rãnh thoát nước trên bề mặt lốp bị mờ đi, khiến nước không thể thoát nhanh, dẫn đến hiện tượng "trượt nước" (Aquaplaning) bánh xe mất tiếp xúc với mặt đường và trượt tự do. Lúc này, người lái dù đánh lái hay phanh đều rất khó kiểm soát xe.

Nếu lốp mòn, các rãnh thoát nước trên bề mặt lốp bị mờ đi, khiến nước không thể thoát nhanh, dẫn đến hiện tượng "trượt nước" Ảnh: B.H

Trong khi đó, nếu để lốp non hơn sẽ khiến diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường tăng lên, ma sát lớn hơn làm lốp nóng nhanh, dễ biến dạng. Khi chạy qua vùng ngập nước hoặc phanh gấp, lốp non dễ mất ổn định, ảnh hưởng đến khả năng xử lý của xe. Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên kiểm tra độ sâu gai lốp, đảm bảo ở mức tối thiểu 1,6 mm, đồng thời duy trì áp suất lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất (thường được ghi trên tem dán ở khung cửa hoặc nắp bình xăng). Ngoài ra, nên đảo lốp và cân bằng động định kỳ 5.000 - 10.000 km để đảm bảo độ bền và an toàn khi vận hành.

Cần gạt mưa kính lái

Trong mùa mưa, tầm nhìn của người lái ô tô đóng vai trò then chốt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều tài xế thường chủ quan không kiểm tra cần gạt mưa - bộ phận nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn đến khả năng quan sát khi di chuyển dưới mưa. Theo anh Minh Thành, cần gạt mưa bị mòn, cong hoặc chai cứng sẽ không thể quét sạch hoàn toàn nước và bụi bẩn trên kính lái, khiến người lái bị hạn chế tầm nhìn, đặc biệt vào ban đêm khi đèn xe đối diện phản chiếu qua các vệt nước. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mất kiểm soát và tai nạn giao thông.

Cần gạt mưa bị mòn, cong hoặc chai cứng sẽ không thể quét sạch hoàn toàn nước và bụi bẩn trên kính lái Ảnh: B.H

Do đó, nên kiểm tra và thay thế cần gạt mưa định kỳ 6 - 12 tháng/lần, nhất là trước mùa mưa. Ngoài ra, nên sử dụng dung dịch rửa kính chuyên dụng để bảo vệ bề mặt kính và duy trì hiệu quả hoạt động của gạt mưa.

Hệ thống phanh

Trong mùa mưa, khi mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế, hệ thống phanh trở thành "lá chắn" quan trọng giúp người lái kiểm soát chiếc xe an toàn. Tuy nhiên, nếu phanh hoạt động kém hiệu quả, nguy cơ xảy ra tai nạn có thể tăng cao gấp nhiều lần.

Trong hệ thống phanh, má phanh và đĩa phanh sau thời gian dài sử dụng thường dễ bị mòn, khiến lực ma sát giảm, quãng đường phanh dài hơn. Đặc biệt, khi nước mưa lọt vào hệ thống, phanh có thể khiến phanh bị "trượt" hoặc mất tác dụng tạm thời. Bên cạnh đó, dầu phanh bị "nhiễm ẩm" còn khiến bàn đạp phanh phản ứng chậm, giảm độ nhạy, trong khi cảm biến của hệ thống chống bó cứng phanh ABS nếu bị bẩn có thể không hoạt động đúng.

Các chuyên gia khuyến cáo, trước và trong mùa mưa, chủ xe cần thường xuyên kiểm tra hệ thống phanh Ảnh: B.H

Các chuyên gia khuyến cáo, trước và trong mùa mưa, chủ xe cần thường xuyên kiểm tra độ mòn của má phanh, tình trạng đĩa phanh, mức dầu phanh, đồng thời vệ sinh cảm biến ABS. Sau khi đi qua vùng ngập nước, nên phanh nhẹ vài lần để làm khô má phanh, giúp hệ thống hoạt động ổn định trở lại.

Hệ thống đèn

Trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn của người lái bị hạn chế, vì vậy hệ thống đèn ô tô đóng vai trò quan trọng để quan sát và nhận diện trên đường. Tuy nhiên, nếu đèn pha bị mờ, chập chờn hoặc hư hỏng, người lái sẽ khó nhìn rõ mặt đường, biển báo, hay chướng ngại vật phía trước.

Không chỉ vậy, việc đèn hậu hoặc đèn phanh không hoạt động còn khiến xe phía sau khó nhận biết tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi phanh gấp. Ngoài ra, trong thời tiết ẩm ướt, hệ thống điện có thể bị rò nước, khiến đèn hoạt động không ổn định, thậm chí tắt đột ngột giữa đường.

Việc đảm bảo hệ thống đèn hoạt động tốt không chỉ giúp người lái quan sát rõ hơn mà còn giúp các phương tiện khác nhận biết xe, góp phần phòng tránh tai nạn Ảnh: B.H

Vì vậy, trước và trong mùa mưa, tài xế nên kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn phanh. Việc đảm bảo hệ thống đèn hoạt động tốt không chỉ giúp người lái quan sát rõ hơn mà còn giúp các phương tiện khác nhận biết xe, góp phần phòng tránh tai nạn.

Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các bộ phận trên không chỉ giúp xe vận hành ổn định trong mùa mưa mà còn góp phần bảo vệ tính mạng cho chính người lái và hành khách.