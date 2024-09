Trời mưa đường trơn, sử dụng phanh xe tay ga thế nào để đảm bảo an toàn?

Phanh không đúng cách khi điều khiển xe tay ga rất dễ dẫn đến tình trạng bị trượt bánh gây mất an toàn, thậm chí dẫn đến tai nạn, do đó khi sử dụng xe tay ga, người lái nên chú ý kết hợp nhịp nhàng giữa phanh trước và phanh sau để đảm bảo an toàn.

Trước sự chuyển dịch về thị hiếu của người tiêu dùng, dòng xe tay ga đang ngày càng phát triển, nở rộ với hàng loạt mẫu mã mới được phân phối ra thị trường. Tuy nhiên, không phải mẫu xe tay ga nào đều cũng được nhà sản xuất trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Do đó, nếu sử dụng phanh một cách tùy tiện, phanh không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến tình trạng bị trượt bánh gây mất an toàn, thậm chí dẫn đến tai nạn nhất là phanh khi ở tốc độ cao, di chuyển xuống dốc hoặc trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt.

Khi sử dụng xe tay ga, người lái cần chú ý kỹ thuật phanh đúng cách để đảm bảo an toàn Ảnh: Đình Tuyên Do đó, khi sử dụng xe tay ga, người lái cần chú ý kỹ thuật phanh đúng cách để đảm bảo an toàn. Thao tác phanh xe tay ga như thế nào để đảm bảo an toàn? Theo hướng dẫn của các nhà sản xuất xe máy, cách phanh xe tay ga đúng cách là sử dụng phanh trước và phanh sau luân phiên. Cụ thể, khi muốn giảm tốc độ xe, người lái nên sử dụng phanh sau trước rồi mới sử dụng phanh trước. Cách này có thể mang lại hiệu quả phanh tốt nhất, đồng thời giúp xe giảm tốc và dừng lại ổn định hơn. Sự kết hợp giữa phanh trước và phanh sau khi phanh xe tay ga cũng giúp lực phanh được phân bổ đều, nhờ đó tránh được hiện tượng bó cứng bánh xe và trượt bánh, nhất là trong điều kiện đường trơn trượt. Khi muốn giảm tốc độ xe, người lái nên sử dụng phanh sau trước rồi mới sử dụng phanh trước Ảnh: Đình Tuyên Lưu ý, khi điều khiển xe tay ga xuống những đoạn đường dốc dài, tránh bóp phanh trước hoặc phanh sau liên tục trong thời gian dài. Bởi, điều này có thể khiến bộ phận phanh của xe bị nóng theo đó dễ làm giảm hiệu quả phanh. Những sai lầm của người lái xe tay ga khi phanh Phanh khi lái xe không khó. Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng cách sẽ có nguy cơ gây tai nạn và hư hỏng bộ phận phanh. Trong quá trình sử dụng xe tay ga, nhiều lái xe thường mắc phải những sai lầm sau khi phanh: Chỉ sử dụng một phanh: Nhiều người đi xe tay ga thường chỉ sử dụng một phanh. Thông thường phanh sau được sử dụng thường xuyên hơn phanh trước. Trên thực tế, phương pháp này có thể khiến xe khó kiểm soát tốc độ và phanh nhanh chóng bị mòn. Phanh đột ngột có thể khiến bánh xe bị bó cứng và xe mất ổn định Ảnh: Đình Tuyên Phanh gấp: Phanh đột ngột có thể khiến bánh xe bị bó cứng và xe mất ổn định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Không chú ý đến quãng đường phanh: Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đi xe máy thường phanh gấp là do không chú ý đến khoảng cách phanh an toàn. Hãy nhớ rằng, khoảng cách phanh càng dài thì kỹ thuật phanh được sử dụng càng tốt. Bởi vì, khoảng cách phanh an toàn có thể tạo ra nhiều không gian, thời gian hơn để dừng xe từ từ. Nếu khoảng cách phanh quá gần có thể khiến xe phanh gấp, gây ra hàng loạt vụ tai nạn.