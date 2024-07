Lẫy gạt sau phanh xe tay ga, trang bị hữu dụng nhưng ít người biết

Trên các dòng xe máy ngày nay, nhà sản xuất ngày càng tích hợp nhiều tính năng, tiện ích nhằm tăng độ an toàn cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu cho người dùng khi sử dụng xe. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà không ít chi tiết, tính năng đã bị "ngó lơ", do người điều khiển không biết đến hoặc không biết cách sử dụng. Lẫy gạt an toàn phía sau phanh xe tay ga là một ví dụ.

Lẫy gạt này thường có màu đen, kích thước nhỏ bằng đầu đũa và được bố trí ngay phía sau cần tay phanh bên trái. Trước đây, chi tiết này rất ít xuất hiện, nhưng gần đây dần trở thành trang bị phổ biến trên một số dòng xe tay ga của Honda như Air Blade hay Vision.

Lẫy gạt màu đen phía sau cần phanh tay bên trái có chức năng khóa bánh, hữu ích khi dừng đỗ xe ở khu vực dốc nghiêng Đình Tuyên

Về công dụng, lẫy gạt này giống như bộ phận phanh tay trên ô tô. Tức có chức năng khóa phanh, giữ cho xe đứng yên tại chỗ khi dừng - đỗ, đặc biệt tại các khu vực có địa hình nghiêng, dốc.

Ngoài ra, theo nhiều người sử dụng xe máy có kinh nghiệm, lẫy gạt khóa phanh còn có tác dụng hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho xe. Bởi nếu kẻ xấu có ý đồ trộm xe, bộ phận này sẽ kéo dài thời gian, giúp người điều khiển có cơ hội phát hiện và "giải cứu" chiếc xe.

Sử dụng lẫy gạt khóa phanh thế nào?

Tương tự phanh tay trên ô tô, việc thao tác với khóa phanh trên xe máy thực tế cũng rất đơn giản và nhanh gọn.

Cụ thể, khi dừng xe tại dốc nghiêng, người lái chỉ cần bóp mạnh cần phanh tay bên trái, sau đó gạt cần gạt khóa phanh ở phía sau cần phanh lên trên. Sau khi nghe tiếng "cạch" thì thả cần phanh tay ra. Lúc này, bánh sau xe đã bị khóa chặt và giữ xe đứng yên, không trôi ngược.

Cách sử dụng lẫy gạt khóa phanh rất đơn giản Đình Tuyên

Khi muốn tiếp tục di chuyển, người lái không cần tác động vào lẫy gạt nữa. Thay vào đó chỉ cần là bóp mạnh vào cần phanh, khi đó cần gạt khóa phanh sẽ tự động nhả ra và xe có thể di chuyển bình thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, chức năng khóa bánh sau chỉ sử dụng được trên các xe tay ga trang bị phanh phía sau loại tang trống. Do đó, nếu nâng cấp lên phanh đĩa, tính năng này sẽ không thể sử dụng. Ngoài ra, khóa phanh sẽ không hoạt động nếu căn chỉnh phanh sau quá chặt. Do đó, quãng bóp phanh cần được đặt theo đúng tiêu chuẩn.