2 trường hợp ngoại lệ được phép vượt xe từ bên phải

Đa số tài xế điều khiển ô tô đều biết nguyên tắc vượt xe phải thực hiện từ bên trái. Đây là quy tắc cơ bản để đảm bảo tầm nhìn, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế va chạm. Tuy nhiên, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 cho phép tài xế được vượt xe từ bên phải trong một số tình huống mà không bị xử phạt.

Về quy tắc, tài xế phải vượt xe phía trước từ bên trái nhưng vẫn có 2 tình huống đặc biệt, được vượt xe từ bên phải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Căn cứ theo điểm 2, điều 14 của bộ luật trên, khi vượt các xe phải vượt bên trái; trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải.

Như vậy, sẽ có hai trường hợp mà tài xế được vượt xe phía trước từ phía bên phải, bao gồm: xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái và khi gặp xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái.

Dù được cho phép trong hai trường hợp kể trên, việc vượt bên phải vẫn cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện an toàn. Cụ thể, tài xế phải phát tín hiệu xin vượt bằng đèn hoặc còi; đoạn đường định vượt không có chướng ngại vật phía trước và không có xe đi ngược chiều.

Đồng thời, xe phía trước không được có tín hiệu xin vượt xe khác và đã chủ động nhường đường. Việc tuân thủ các điều kiện trên giúp đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.

Lỗi vượt xe không đúng quy định bị phạt thế nào?

Với những vi phạm về hành vi vượt xe không đúng quy định, mức xử phạt hiện nay khá nghiêm khắc.

Vượt xe không đúng quy định có thể bị phạt tới 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe ẢNH: TN

Theo điểm a, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), tài xế điều khiển ô tô vượt không đúng quy định sẽ bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ điểm a, khoản 16, điều 6, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, áp dụng theo hệ thống tính điểm bằng lái từ năm 2025.

Trường hợp vượt xe sai quy định và gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trong giấy phép lái xe.

Vượt xe là tình huống tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm nếu thực hiện không đúng quy định. Dù có hai trường hợp ngoại lệ được phép vượt bên phải, người điều khiển chỉ nên áp dụng trong tình huống thực sự cần thiết và phải đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn. Trong mọi trường hợp, tốt nhất vẫn nên tuân thủ nguyên tắc vượt bên trái để hạn chế nguy cơ tai nạn.