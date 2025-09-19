TP.HCM: Xe tải leo vỉa hè vượt xe khác gây bức xúc

Ngày 19.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải biển số 50H - 005.xx chạy lên vỉa hè để vượt các phương tiện khác trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. Sự việc xảy ra trưa 18.9, trong bối cảnh tuyến đường này đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm do lưu lượng giao thông lớn.

Chiếc xe tải leo lề để vượt phương tiện khác ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh trong clip, chiếc xe tải di chuyển ở làn đường sát vỉa hè, khiến nhiều người chạy xe máy lưu thông cùng chiều bấm còi.

Khi đến trước một quán cơm, tài xế xe tải bất ngờ cho xe leo lên lề, chạy trên vỉa hè, để vượt qua các phương tiện khác. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm mà còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Anh N.A.T, người quay lại đoạn clip, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nghiêm trọng. Các loại xe tải, ô tô, container, thậm chí xe buýt xếp hàng dài ở làn sát dải phân cách cứng, di chuyển chậm. Trong khi đó, chiếc xe tải trên liên tục chạy sát vỉa hè. Để không bị chèn ép, các xe máy đã chạy lên vỉa hè.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã bình luận, chia sẻ và kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của tài xế xe tải để răn đe, tránh tái diễn những hành động gây mất an toàn giao thông.

Người dân sinh sống và thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa cho biết, đoạn đường từ ngã Ba Giồng đến Cầu Lớn (và ngược lại) luôn trong tình trạng đông đúc. Với mặt đường chỉ có hai làn mỗi chiều, những hành vi không tuân thủ luật giao thông như vượt ẩu, chạy lên vỉa hè dễ dẫn đến ùn tắc, kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên quan vụ việc xe tải này, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đang xác minh, xử lý.